"No sea mala leche": 'agarrón' de Roy Barreras y Alexander López por foto con Petro

Las fracturas entre algunos miembros del Pacto Histórico son cada vez más notorias. Así se evidenció este jueves luego del agarrón entre Roy Barreras y Alexander López por la reunión del Presidente del Senado con el presidente Gustavo Petro.



Después del encuentro que se extendió por más de una hora en la Casa de Nariño, ambos se tomaron una fotografía que el mismo Petro publicó en sus redes sociales. “Las reformas sociales van”, escribió en Twitter junto a la imagen donde Barreras lo abraza.



La reacción del senador Alexander López, del Polo Democrático, fue casi inmediata y respondió: “Ojalá y sea sincero ese abrazo por el bien de nuestra patria. El programa de gobierno que prometimos a Colombia se cumple. ¡Seguimos en la lucha!”.

Barreras, que ha tenido algunas diferencias con el también congresista, no guardó silencio y le lanzó un sermón a López: “No le metas mala leche ni fuego amigo, compañero Álex, al compromiso de salvar las reformas concertándolas en el Congreso. Único camino para hacer real el cambio: aprobar las reformas y no que se hundan. La cizaña no da frutos. Seca las siembras. No construye, destruye”.



Frente a esto, López acusó al Presidente del Congreso de arremeter contra el movimiento y el gabinete ministerial de Petro. “Roy, llevas 3 meses atacando al Gobierno del Cambio por el que votaste. Agredes al movimiento social, a los ministros y, ¿ahora soy yo el de la mala leche?", trinó.

"Lo notifico. El programa del cambio se cumple a pesar de ustedes. Luchamos por sacar a nuestro pueblo de la miseria a la que ustedes nos llevaron", agregó.



La pelea virtual no terminó ahí, pues Barreras respondió: “a nuestro Gobierno se le defiende inteligentemente, con táctica, sin extremismos que impiden el diálogo con la otra mitad del país. El presidente del Congreso lo es de todos los colombianos. Sin duda tú lo habrías hecho mejor si te hubieran elegido. Te deseo paz total”.



Cabe decir que no es la primera vez que los dos congresistas dejan ver sus diferencias, a pesar de ser parte del mismo movimiento. Incluso, sus desacuerdos fueron más evidentes después de que Barreras ganara la disputa interna en el Pacto Histórico por la Presidencia del Senado.