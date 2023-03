Mineros y Gobierno se reunirán este viernes para buscar salida a paro en el Bajo Cauca

Luego de que el comité del paro de mineros en el Bajo Cauca se levantara de la mesa de negociación, el Gobierno aseguró que no continuarán con estos diálogos si la comunidad insiste en mantener los bloqueos.



La situación que se presenta en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, por cuenta del paro minero, que ya empieza a tener implicaciones para las familias de la región, obligó a que los ministros del Interior y de Medio Ambiente se trasladaran esta región.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó que arribaron a Medellín para estar al frente de la situación, la cual tendrá una mediación de la iglesia para buscar salidas a la problemática que se presenta.



Lea además: "Ni recordaba su existencia": no cesan las pullas entre Bukele y Petro en Twitter



Prada señaló que a través de cinco viceministros se ha venido avanzando en una mesa de diálogo por más de 48 horas, sin llegar a ningún acuerdo en medio de la afectación que se está generando a cerca de 300.000 colombianos que viven en 12 municipios alrededor de la región.



El alto funcionario manifestó que, mientras persistan los bloqueos, no están dispuestos a continuar esta negociación. "Bajo ninguna circunstancia el Gobierno Nacional seguirá dialogando en la medida en que el territorio no haya libertad de locomoción, atención humanitaria a la población y podamos combatir rápidamente el hambre", dijo Prada.



No obstante, los ministros que están al frente del diálogo con los mineros indicaron que propondrán nuevos puntos de discusión. Además, la Iglesia intervendrá para buscar una salida a este paro y convocó al Gobierno a una nueva reunión a las 7:00 a.m. de este viernes.



“Hemos aceptado una mediación de la Iglesia Católica”, señaló Prada, quien aseguró que este viernes, a las 7:00 de la mañana, estará una delegación conformada por los cinco viceministros, más otros actores de la sociedad, presentando una propuesta que permita una salida a la crisis.



“Hoy nos interesa que producto de esta movilización, y de cualquier acuerdo que se llegue, los únicos beneficiados sean claramente los pobladores y en manera alguna la ilegalidad, con la que no estamos dispuestos ni a sentarnos ni a beneficiarla”, señaló Prada.

¿En qué consiste la propuesta?

La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, señaló que desde el Gobierno se buscará continuar con el diálogo hasta la última instancia, por lo que se presentará una propuesta que pueda ayudar a resolver de fondo la situación de informalidad, pero también las afectaciones ambientales.



“Creemos que tenemos las salidas jurídicas y técnicas para garantizar la protección del medio ambiente en beneficio también de las comunidades que habitan allí, porque la destrucción está afectando también el futuro de esa región y es un problema nacional que afecta hoy también a los departamentos aguas abajo del río Cauca”, señaló Muhamad.



Lea también: Roy Barerras pidió a Gustavo Petro sesiones extras en el Congreso para aprobar reformas



La funcionaria resaltó que también es importante consolidar en un marco jurídico viable que tenga garantías de los derechos de la ciudadanía que está inmersa en la minería, por lo que anunció que la propuesta va a ser “integral”.



La Ministra indicó que la propuesta acogerá la mayoría de elementos que se han venido trabajando desde la Gobernación de Antioquia y grupos de interés, mientras que el Gobierno buscará la creación del distrito minero, para la formalización de los mineros del territorio y atenuar los impactos ambientales.



“Mañana se propondrá una mesa técnica conjunta, porque ese pacto social y político lo podemos construir y estamos seguros y tenemos fe que lo podemos construir con los mineros y los habitantes del bajo Cauca”, detalló la funcionaria.