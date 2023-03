"En Colombia no destruimos la democracia": sigue la 'guerra' de trinos entre Petro y Bukele 

El presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo 'dardo' a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, luego del choque que tuvieron ambos mandatarios este jueves en redes sociales. Luego de varias horas de silencio, el mandatario colombiano criticó la democracia y la justicia del país centroamericano.



"Todo bien en mi casa", escribió Petro en medio de la fuerte polémica que desató en Twitter este nuevo rifirrafe con Bukele. Esta guerra en Twitter comenzó cuando el Presidente se refirió a un informe realizado por CNN en el que fiscales Nueva York aseguran que, presuntamente, altos funcionarios salvadoreños habrían hecho un pacto con grupos pandilleros.

Estimado presidente Nayib todo bien en mi casa.



Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autonoma y fuerte.



Aquí en Colombia profundizamos la democracia no la destruimos. https://t.co/IZSR59XHvb — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 9, 2023



“Mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la paz”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter, donde hace unos días ya había discutido con el Presidente de El Salvador por su política carcelaria.



Bukele, por su parte, no guardó silencio y le reprochó sus frecuentes críticas al Gobierno de El Salvador. "Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de 'mejores condiciones'. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador", trinó.



Incluso, el mandatario salvadoreño fue más allá y puso en discusión el escándalo que se destapó por las acusaciones contra el hijo mayor del Presidente colombiano, Nicolás Petro a quien acusan de haber recibido dineros del narcotráfico. "¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?", escribió Bukele.



