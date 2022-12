“No se puede ser de Gobierno y votar con la oposición”: Roy Barreras sobre vientos de división con la Alianza Verde

Si algunos de sus miembros votan con la oposición y se oponen a todo, lo que hay es una división y una incoherencia interna que debe resolver ese partido”.



Así se refiere el presidente del Senado, Roy Barreras, a los inconvenientes registrados entre el Ejecutivo del Pacto Histórico y una facción de la Alianza Verde, que, según él, corresponden a un “par de congresistas que militan en huestes Fajardo-robledistas”.



“Los matrimonios entre dos seres que se aman suelen prometerse para toda la vida y la mayoría son muy sólidos, algunos se rompen, pero uno no puede decir en la luna de miel que se vaya a romper”, agrega ante la posibilidad de que se pueda disolver la coalición de Gobierno.



El senador vallecaucano también se refiere a reformas como la de la salud, la laboral, la pensional y la ley de sometimiento a la justicia, que espera que sean radicadas por el Gobierno desde febrero próximo, a fin de que sean discutidas y aprobadas por el Legislativo.



¿Cómo fue trabajar con tantos congresistas jóvenes e inexpertos?

La expresión de la nueva sociedad tendrá que ir madurando, tendrán que ir los periodistas, los médicos y los abogados, para no improvisar, porque el destino del país es un asunto muy serio como para definirlo a punta de likes, de trinos y de protagonismos insulsos, pero la democracia es así y así debe ser. No todo ciudadano tiene ni puede poseer la formación de politólogo para tomar la decisión más adecuada y algunos de esos ciudadanos youtubers llegarán al Congreso. Hay que darles tiempo de que se formen profesionalmente y puedan aportar al Estado, más allá del protagonismo personal.



¿Es posible que ante los constantes roces entre congresistas se pueda romper la coalición de Gobierno?

Por supuesto que no. No afirmaría que se vaya a romper. Los matrimonios entre dos seres que se aman suelen prometerse para toda la vida y la mayoría son muy sólidos; algunos se rompen, pero uno no puede decir en la luna de miel que se vaya a romper, a propósito de ese adverbio.



Específicamente sobre mis compañeros del Partido Verde, todos son nuestros hermanos en la construcción de paz, por eso hacen parte del Frente Amplio y no del Pacto Histórico. En cualquier democracia los partidos de Gobierno gobiernan y defienden la agenda del mismo, como es apenas natural cuando un partido se declara de la bancada. Si algunos miembros votan con la oposición y se oponen a todo, lo que hay es una división, una fractura y una incoherencia interna que debe resolver ese partido. No se puede ser de Gobierno y votar con la oposición.



Entonces, ¿qué pasará con la bancada de los ‘verdes’?

Se debe restablecer la relación fraterna con esos senadores del Partido Verde, porque el partido todavía es de Gobierno, con una característica que no puede dejar de mencionarse: por ser de la bancada, está previsto que ese partido presida el Senado y la Cámara en el segundo periodo. Pero tienen, como cualquier partido, toda la posibilidad de dejar de serlo. Lo dice el Estatuto de la Oposición, pero me parece inconcebible que renuncien a la oportunidad de liderar las agendas del cambio en el segundo año. Me parece imposible de pensar, no tiene sentido, porque son defensores de la Paz Total y de la justicia social y ambiental.



Pero la inconformidad es solo de una parte de ellos...

Yo creo que hay dos o tres personas muy influidas por un par de excandidatos tibios que fracasaron estrepitosamente en las elecciones pasadas y que tratan desesperadamente de sobrevivir en el escenario político. Entonces hay un par de congresistas que todavía militan en esas huestes Fajardo-robledistas, pero me parece que son la minoría. Sin embargo, es una decisión interna del partido.



Quiero recordar que el ponente de la reforma política, y lo hizo extraordinariamente bien, fue el senador Ariel Ávila. Solo son algunos miembros que aparentemente tienen una división interna que se suma a otra fractura que es la del ‘verde’ con el Partido ASI, porque juntos son la Alianza Verde, y además hay otra fractura: en uno de esos colectivos, no quiero ir más en detalle, hay por lo menos cuatro sectores distintos, sin contar a Ingrid Betancourt, que no sé si tenga alguna relevancia.



¿Y qué fue lo que más le molestó a la coalición de la reforma política?

Fueron tres cosas: el transfuguismo, la autorización para hacer coaliciones de partidos grandes sin límite y la apelación al resultado democrático anterior para ordenar la lista en caso en que no haya democracia interna. Las tres han sido sugeridas por la oposición y por el uribismo. A nosotros no nos interesa el transfuguismo, no nos importa, no nos sirve, no lo necesitamos, no lo queremos. Fue una propuesta de otros partidos que hoy son prisioneros de amos, de dueños, de capataces que ejercen como presidentes de los colectivos y que, con dictaduras de perros con látigo, los tienen secuestrados, porque, si se atreven a protestar, les quitan el derecho a elegir y ser elegidos. Bien pueden en la segunda vuelta, si ellos no lo defienden, eliminarlo.



Sobre las coaliciones de partidos mayoritarios, estoy de acuerdo con los críticos del Partido Verde: las coaliciones se crearon para partidos minoritarios, de manera que pudieran sobrevivir con defectos, porque hay un montón de partidos de garaje que, metiéndose en una lista y sin tener ningún poder democrático, salvan una personería jurídica para vender avales. A pesar de esos defectos tiene la ventaja de que sobreviven las minorías. El Pacto Histórico es el mayor ejemplo, al igual que los verdes, partidos pequeños que solos no hubieran sobrevivido, pero a través de la coalición pudieron generar un proyecto político y ganar la Presidencia. Creo que la autorización de coaliciones deben bajar de nuevo a menos de 15%.



Pero, además de la segunda vuelta de la política, el próximo semestre se discutirán las reformas sociales del Gobierno Petro...

El paquete de reformas sociales del presidente Petro, en mi opinión, son aún más importantes que las que hicimos. Hay cuatro indispensables para ser tramitadas, ojalá a partir de febrero: la de la salud, la laboral, la pensional y la ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales para que se garantice la desarticulación y no el reciclaje de los capos.

Me parece que esas, junto con las reformas constitucionales que están en trámite y que exigen su segunda vuelta, como la reforma política contra el clientelismo y la compra de votos que contiene la lista cerrada, además de la Jurisdicción Especial Agraria, hacen un paquete muy grueso para el otro semestre.



¿Pero sí habrá tiempo para presentarlas y aprobarlas?

Espero y creo que el presidente Petro necesita que se logren aprobar las grandes reformas sociales, y sin ninguna duda la ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, pero para lograrlo es importante recortar el período de receso del Congreso de mes y medio y empezar a trabajar en febrero 7, que es lo que yo le he solicitado al Gobierno y creo que hay buen ambiente para que eso ocurra.



¿Y sí cree que los actos legislativos en segunda vuelta tendrán apoyo?

Afortunadamente las reformas constitucionales exigen ocho debates, lo que permite una discusión mucho más profunda. Sabremos al final del semestre si este Congreso le apuesta al sistema clientelista y corrupto que hace 30 años se ha padecido, que tuvo la mayor perversión de compra y venta de votos con la influencia en la parapolítica y el paramilitarismo, que llegó a la putrefacción absoluta cuando la mafia compraba los votos, que significó la entronización de gamonalatos y de clanes que no tienen ninguna coherencia ideológica y la destrucción de los partidos. Se sabrá si le quieren apostar a eso o a una democracia limpia, donde haya partidos con significado, con listas cerradas paritarias de género.