"No tenemos ánimo extorsivo ni burocrático": Duvalier Sánchez sobre diferencias entre la Alianza Verde y Petro

"No vamos a claudicar ante nadie, seguiremos defendiendo los principios, porque se tienen o no y, cuando no se tienen, les ofrecen cargos y hasta ahí llega el debate".



Esa es la respuesta del representante a la Cámara por la Alianza Verde Duvalier Sánchez al preguntarle por las recientes fracturas entre su partido y el Gobierno de Gustavo Petro.



El congresista vallecaucano descarta que esa división se deba a falta de nombramientos de su colectividad a cargos del Ejecutivo: “No hay un ánimo burocrático ni clientelista, estamos realmente preocupados, por ejemplo, por la reforma política”.



En entrevista con El País, Sánchez hace un balance de este primer semestre en el Congreso y habla sobre sus prioridades con respecto al Valle del Cauca para el próximo año.



¿Qué balance hace de este primer semestre como congresista?

Creo que logré adaptarme, conformar un buen equipo y responder a las expectativas de quienes votaron por mí. En la mayoría de los casos las personas sienten que he tenido independencia, que he apoyado algunas reformas del Gobierno. He radicado dos proyectos de ley que son de mi autoría, participamos del único debate de control político del semestre, que lo hizo la bancada, sobre los recursos del Ocad Paz, donde se vio involucrado el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte del Valle. Y en gestión, muy importante la contraprestación aeroportaria que le va a llegar a Palmira, con la cual la ciudad va a contar con recursos para poder hacer la terminal.



¿Y sobre el Legislativo en general?

Ha primado el pragmatismo del Gobierno, que conformó rápidamente una coalición mayoritaria, incluso con sectores que uno nunca habría imaginado que hubiese podido acordar que apoyara las reformas presentadas al Congreso. Tuvo buen ritmo la agenda, se sacaron casi todas las reformas que se presentaron: Paz Total, Jurisdicción Especial Agraria, Acuerdo de Escazú, la Reforma Tributaria. Gustavo Petro está gobernando de forma muy distinta a como hizo oposición y eso quiere decir que ha entendido su rol como presidente.



Usted ha sido muy crítico de los congresistas. Ahora que es uno de ellos, ¿qué tanto trabajan?

Hay de todo, hay personas a las que nunca les he escuchado el timbre de voz, es decir, nunca han hablado, pero hay otros congresistas, sobre todo en la Comisión Primera, donde estoy, que trabajan bastante. Lo puedo decir con un ejemplo propio: hubo menos de doce horas para estudiar mi proyecto de ley, y los compañeros llegaron leídos y con 40 proposiciones. Entonces, hay personas que hablan poco y se dedican más a la gestión, a los ministerios, pero otros participan activamente en los debates y sus puntos de vista ayudan a mejorar las leyes.



Seguramente también hay quienes van a buscar contratos y recuperar platas de campaña, y esa es una gran duda, porque al final en el Congreso se mueve todo, pero hay que estar atento para darse cuenta, porque uno puede terminar ignorando que hay muchos poderes ocultos que en reformas importantes meten palabras, proposiciones que benefician intereses particulares y no a los colombianos. Toca estar muy atentos en la plenaria para evitar que se pasen esos goles.



¿Es cierto que el Presidente y Roy Barreras pusieron en marcha una ‘aplanadora’ que hace aprobar todo a pupitrazo, como dice la oposición?

Yo creo que Gustavo Petro ha entendido que él es el presidente, incluso ha tenido una actitud distinta a cuando fue alcalde de Bogotá. Ha buscado hacer una coalición mayoritaria de diferentes partidos para adelantar las reformas que le prometió a los colombianos. En ese sentido, me parece que está ejerciendo el poder para hacer las reformas ¿Qué se han dado los debates? Por supuesto, pero nunca va a quedar todo el mundo contento, menos la oposición. Quienes hoy son opositores antes fueron mayorías y gobernaron; quienes hoy son independientes, quizás lo son, como Cambio Radical, porque el apetito burocrático de Germán Vargas Lleras es excesivo y quizás va a mantenerse ahí porque siempre ha buscado que su lugar en el Congreso le permita acceder a puestos de poder.



El Gobierno ha intentado tener una coalición mayoritaria, que siempre tiene posturas. Por ejemplo, los ‘verdes’ nunca ‘pupitreamos’ nada, siempre queremos debatirlo todo, así pasó con la reforma política y no vamos a ceder en eso y procuraremos que las reformas beneficien a la mayoría de la población. Es decir, que haya Gobierno y Congreso para los que nunca hubo ni lo uno ni lo otro, para los sectores populares que inspiraron este cambio y eligieron este Gobierno.



¿Cómo explica la distancia que hay hoy entre el presidente Petro y un sector de la Alianza verde?

Nuestro compromiso real es con la transformación del país. Eso fue lo que inspiró el ‘profe’ Antanas Mokcus, a través de la cultura ciudadana, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Esas son nuestras banderas y por eso hemos ido creciendo electoralmente en el país, así que nosotros no vamos a claudicar ante nada ni ante nada. Vamos a seguir defendiendo lo que son los principios, porque cuando uno no los tiene, le ofrecen cargos y hasta ahí llega el debate, entonces no le hacemos bien al Gobierno ni a la apuesta por el cambio si nos convertimos en áulicos o aduladores del poder. Los mejores amigos, cuando uno está en el Gobierno, son los que nos dicen cuando la está embarrando o cuando debe mejorar algo y eso queremos ser nosotros en el Congreso. Hemos apoyado todo lo que nos ha parecido bien y lo que no, lo hemos expresado en el debate y públicamente, siempre con respeto y con argumentos, nunca con un ánimo extorsivo ni burocrático.



Pero se asegura que el problema radica en que el Presidente no les ha cumplido burocráticamente...

Quienes han dicho eso están desinformados. Soy el vocero este año de la bancada verde y no hay ánimo burocrático ni clientelista. Estamos realmente preocupados, por ejemplo, por la reforma política. También expresamos nuestra preocupación porque se le hubiera dado mensaje de urgencia al debate del Código Electoral, porque se trata de cómo diseñamos mejores reglas para la democracia y la competencia electoral, para que este país tenga elecciones justas, abiertas y transparentes y eso mejore la calidad de la política, que luchemos decididamente contra la corrupción desde la financiación de las campañas. Ese es nuestro único interés: no hay lugar, en lo que a mí respecta, a una extorsión o un malestar con miras a que nos silencien con puestos. No van a contar con nosotros en ese sentido.



A propósito del parágrafo de la discordia el día de la conciliación de esa reforma en la Cámara, el senador Barreras dijo que siempre estuvo en el proyecto...

Es la modificación al artículo 262 de la Constitución, que establece que se van a conformar a partir de ahora, si es aprobada la reforma política, listas cerradas y bloqueadas, y abajo dice que se podrá tener en cuenta el último orden constitucional, es decir, como quedaron las últimas elecciones, incluso excluye el tema de género. Dos incoherencias: una, básicamente estamos legislando para atornillarnos los actuales congresistas y tener ventaja sobre las personas nuevas que quieran aspirar y, dos, se desconoce el avance que quiere tener la reforma en temas de género: no obliga a que sea una lista encabezada por mujeres ni paritaria.



¿Pero es cierto que no fue incluido en la conciliación, que ya estaba?

No es cierto. Podemos ver los cuadros de qué se aprobó el Senado y qué en Cámara y ahí no está, porque yo presenté proposición para excluirlo y en Comisión Primera, porque me parece que está muy mal que use mi cargo para aferrarme a esa silla y, a través de una reforma a la Constitución, tener el privilegio de encabezar una lista cerrada, donde básicamente salimos electos los que estamos allí. Eso es lo más antidemocrático que puede haber. No se trata solo de cerrar la listas, sería cerrar la democracia y por eso el Partido Verde ha estado en contra.



¿Habrá reunión con el Presidente antes de que se acabe el año?

Esperamos que sí. Si no, la intención es poder dialogar más con el Gobierno Nacional, que tengamos mejor articulación, que nuestras propuestas sean escuchadas con antelación al debate, para que no se den estas polémicas en público. El ejercicio de ser bancada de Gobierno es que uno tiene la posibilidad de hablar con los ministros o el Presidente para que le escuchen las propuestas o los reparos. Además, el próximo año se vienen debates muy duros y grandes reformas que seguirán provocando estas diferencias si no se tratan de manera adecuada.



¿Cuáles serán sus prioridades legislativas para el próximo año?

En el Plan Nacional de Desarrollo queremos gestionar recursos para fortalecer los nodos de la Universidad del Valle y que se amplíe con la misma calidad en otros municipios. Por ejemplo, en Tuluá vamos a gestionar $20.000 millones para ampliar la sede, abrir dos carreras más y beneficiar a más de 1500 jóvenes, al igual que para la sede de Jamundí.



Buscamos garantizar el 70 % de la cofinanciación por parte de la Nación para la licitación del tren de cercanía y que el Gobierno le cumpla de verdad a los proyectos sociales que necesita Buenaventura, como son el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, para que, por fin, tenga agua 24 horas; mejoramiento de la calidad y la red de educación pública; que se recupere el Hospital Luis Ablanque de la Plata, que debería servir a Buenaventura, pero que está colapsado financieramente y no logra mejorar la salud ni garantizar la atención de ningún ciudadano.



¿Qué tan unida está la bancada del Valle en este Gobierno?

Nos hemos reunido como el Bloque Parlamentario y hemos intentado, más allá de las diferencias ideológicas, tener unas prioridades como vallecaucanos. Tenemos una dificultad y es que quien lo preside es Roy Barreras y, como presidente del Senado, tiene dificultades de agenda, pero le hemos puesto ritmo y le hemos propuesto a la Gobernadora que cuente con nosotros para solucionar temas como la vía Mulaló-Loboguerrero, y una de mis grandes apuestas: el Valle del Cauca depende, en la industria de la vivienda, del Programa Mi Casa Ya: ocho de cada diez casas dependen de ese subsidio. Así que esperamos que el Gobierno mantenga esta política social para que más vallecaucanos puedan acceder al sueño de tener una vivienda, que en el departamento genera casi un millón de empleos.