"Menos sanciones, más democracia": Petro sobre cumbre de Venezuela en Bogotá

Desde Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se hará la próxima semana en Bogotá y aseguró que se debe trabajar en menos sanciones para ese país.



“Se va a realizar una cumbre en una semana prácticamente en Bogotá, de cancilleres europeos, del Gobierno de los Estados Unidos, de muchos Gobiernos de Latinoamérica (…) destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos y México y Noruega con un objetivo: el que no haya sanciones, el que haya mucha más democracia, más democracia, cero sanciones es el objetivo”, afirmó Petro.



Y reiteró: “El camino del diálogo, el camino de la democracia, e invitado al Gobierno venezolano a reintegrarse en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me parece un instrumento a fortalecer en todo el continente, es el camino adecuado”.



El presidente Petro además aseguró que el restablecimiento de las relaciones con Venezuela también está enmarcado con la paz que ha venido priorizando su Gobierno.



“El relacionamiento con Venezuela, la apertura de la frontera, la reconstrucción de lazos diplomáticos, la posibilidad de que tampoco la violencia anegue a Venezuela hace que hoy Venezuela sea un aliado de la paz, eso nos permite mucha ayuda entorno a acabar la violencia en el mundo”, explicó Petro.



Frente a la reunión que sostendrá con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el próximo jueves 20 de abril, Petro aseguró que su principal tema será dialogar sobre la importancia de tomar acciones frente a la crisis climática.



“Se puede complementar nuestra gran potencialidad en energías limpias con la descarbonización de una de las energías más grandes del mundo, lo cual posibilitaría un pacto que tiene que ver con superar la pobreza, que tiene que ver con incrementar la producción descarbonizada en todo el continente”, afirmó Petro.



Y continuó explicando: “Que tiene que ver con que América no sea un espacio de sanciones económicas y tiene que ver con que América no sea un espacio de la guerra ni la violencia”.