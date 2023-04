Pastrana envía carta a Biden y asegura que la Colombia de Petro está “al borde de la narcocracia”

A pocos días del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Joe Biden, el expresidente Andrés Pastrana envió una carta a la Casa Blanca en el que ataca fuertemente al jefe de estado colombiano.



En el documento, Pastrana asevera que Colombia se ha vuelto un "mar de coca" y además critica la posición del Gobierno Petro ante los grupos ilegales, por lo que afirma que el país está "al borde de la narcocracia".



Lea además: Esta fue la carta en la que ‘Tirofijo’ nombró al canciller Álvaro Leyva vocero de las Farc



De acuerdo con el exmandatario colombiano, Petro aceleró el desmonte de los componentes sociales y antinarcóticos del Plan Colombia.





Carta abierta del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana Arango, al señor Presidente de los Estados Unidos, Joe R. Biden pic.twitter.com/ePpGNKx4w3 — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) April 17, 2023



“Hoy no hay paz a la vista en Colombia; al contrario, tal como lo testimonia la revista The Economist en su edición de la semana pasada, la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad, en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el gobierno”, apunta la misiva.



Además, la dura carta que le fue enviada a Biden plantea que “desde entonces, Colombia es un mar de coca, este año Colombia no ha erradicado una sola de las 300.000 hectáreas en producción —unos 750.000 acres—, mientras la productividad de los cultivos y la producción industrial de cocaína registran aumentos inéditos y se destruye ambientalmente un pulmón del mundo”.



Le puede interesar: Petro anunció en la ONU que se realizará cumbre sobre la Amazonía en agosto



Según el expresidente Pastrana, dicha política hace "metástasis" en Venezuela y México, país al que catalogan como la "potencia mundial de narcotráfico".



“Someto al señor presidente estas consideraciones desde una Colombia al borde de la narcocracia, reiterando mi agradecimiento y el de mis compatriotas por lo que significó para el rumbo de nuestro país la iniciativa conjunta del Plan Colombia”, puntualiza la misiva.



Cabe recordar que el presidente Petro y Joe Biden, se reunirán el próximo 20 de abril en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos.