La Gran Encuesta: empate técnico en segunda vuelta se resolvería a favor de Hernández

Con un cerrado empate técnico entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se definirá la contienda presidencial en Colombia.



Así lo evidencia la Gran Encuesta, contratada por la firma YanHaas para El País, Noticias RCN, RCN Radio, NTN24, La FM, La República, El Colombiano, El Universal, Vanguardia Liberal y La Patria, que muestra que mientras el 42 % de los consultados votará por el aspirante por el Pacto Histórico, el 41% lo hará por el exalcalde de Bucaramanga.



“Evidentemente hay un empate técnico, un equilibrio casi absoluto de un punto y en estos quince días restantes esta tendencia podrá mantenerse si el tono de la campaña sigue siendo el mismo. O quizá habrá cierto margen de variación, posiblemente, a favor de Rodolfo”, indica el consultor político Álvaro Benedetti.



Lea aquí: El lenguaje, una diferencia clave entre Petro y Hernández de cara a la segunda vuelta

Vea aquí la encuesta completa

Agrega que estos resultados son consecuencia del voto antipetrista que hoy, después de la derrota de Federico Gutiérrez el pasado 29 de mayo, toma fuerza con Hernández a la cabeza.



“Antes de la primera vuelta el país estaba enfocado en la campaña de ‘Fico’ contra Petro, y Rodolfo estaba bastante libre para hacer campaña sin ser el centro de atención. Ahora, que es el reflector y el país empieza a conocerlo más, hay una campaña de expectativa grande con respecto a su candidatura, pero también una guerra sucia en contra de los intereses de Hernández”, plantea el analista político.



Sobre el voto en las regiones, las preferencias se mantienen consistentes frente a los resultados de la primera vuelta para ambos aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.



“Pero llama la atención que el crecimiento de Rodolfo Hernández se empieza a notar. En el caso del Pacífico y Bogotá, sube algunos puntos. En el centro oriente se nota la tendencia mayoritaria a favor de este candidato y en el Eje Cafetero y Antioquia también se refleja un voto preferente con Hernández, pero más que por su fuerza, por el voto antipetro y la influencia del uribismo y la coalición Equipo por Colombia”, explica Benedetti.



La Gran Encuesta también midió la intención de voto en las diferentes edades. Petro es favorito en el sector juvenil y la favorabilidad del exalcalde de Bucaramanga predomina en las personas de 45 años en adelante.



“Antes Hernández no tenía ninguna preferencia en ningún rango etario, mientras que ahora se concentra en el rubro que tenía ‘Fico’ previo a la primera vuelta”, dice el analista.



¿A quién le darán su sufragio los votantes de quienes no pasaron al balotaje final?: “El 81 % de quienes votaron por Gutiérrez en primera vuelta lo harán por Rodolfo en segunda y tan solo el 4 % lo hará por Petro”, anota el consultor político.



Y advierte que el voto de los seguidores de Sergio Fajardo podría ser determinante el 19 de junio, dado que, si las elecciones fueran hoy, un 40 % de ese electorado votaría en blanco y un 36% por el bumangués.



“Si Rodolfo Hernández logra tener más o menos el 50 % de los votos de Fajardo, o sea, 450 mil, tendría ganada la segunda vuelta. Rodolfo no necesita ampliar esa base electoral porque, a la luz de los resultados, ya tiene más o menos clara la adherencia de los votos de Gutiérrez”, puntualiza Benedetti.



Por su parte, el líder del Pacto Histórico sí necesita aumentar los sufragios que podrían llegarle del centro y atraer los de la centro derecha “sobre la base de atacar la campaña de Rodolfo”, indica.

FICHA TÉCNICA

Persona natural o jurídica que la realizó: YanHaas S.A., inscrito ante el Consejo Nacional Electoral.



Encomendada y financiada por: RCN Radio, RCN Televisión, La República.



Tema o temas a los que se refiere: Opinión pública e intención de voto para las elecciones presidenciales del 2022. Evaluación del país, Gobierno, elecciones presidenciales 2022, temas coyunturales.



Universo poblacional: Personas de 18 años en adelante, que manifiestan interés de votar en las próximas elecciones presidenciales 2022, en las cinco regiones geográficas de estudio: Antioquia-Eje cafetero, Caribe, Bogotá, Central-Oriente y Pacífica, excluyendo las personas residentes en el exterior y en Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, San Andrés y providencia, Vaupés y Vichada.



Grupo Objetivo: Mujeres y hombres mayores de edad que manifiestan interés de votar en las próximas elecciones presidenciales 2022, en las regiones del alcance del estudio.



Sistema de muestreo: Se implementó un muestreo aleatorio estratificado por región, tamaño del municipio, según censo electoral colombiano. La selección contempló cuatro etapas: la primera, selección de 60 municipios en sus estratos, la segunda, selección de 325 puntos muestrales (barrio-manzana) en los municipios seleccionados, la tercera, selección de hogares (en promedio 3.8) por barrio-manzana; y la cuarta, selección de una persona en los hogares visitados.



Marco muestral: La selección de la muestra estuvo conformada por distintas etapas: La primera, el marco de muestreo corresponde a la lista de municipios; la segunda, el marco de muestreo fue el listado de barrios caracterizados por su NSE y una manzana de punto de partida dentro de cada uno de los barrios escogidos; la tercera, se barre vivienda a vivienda la manzana seleccionada y la cuarta, se enlista los integrantes de la vivienda que cumplieron con las características específicas que exige el estudio y se selecciona aleatoriamente una persona.



Tamaño de la muestra: 1234 encuestas distribuidas en 60 municipios del país.



Margen de error observado: El margen de error para una confianza del 95 % es del 3,2 % para proporciones mayores al 49 %.



Ponderación: Muestra ponderada por región, edad y tamaño del municipio según proyección poblacionales para 2021, según el DANE.

Técnica de recolección de datos: Encuestas presenciales en hogares con cuestionario estructurado y tarjetón físico.



Fecha de realización de campo: Del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.

Número de encuestadores: 55.



Métodos de validación: Revisión del 100 % de las encuestas realizadas y supervisión directa del 21 % de las encuestas.



Personajes por los que indagó y preguntas que realizaron: Ver cuestionario adjunto.



Área / Cubrimiento: Se seleccionaron 60 municipios en 5 regiones, de la siguiente manera: Antioquia-Eje Cafetero: Medellín, Bello, Chigorodó, Envigado, Guatapé, Itagüí, Segovia, Manizales, Norcasia, Armenia, Pereira, Dosquebradas, Bogotá. Caribe: Barranquilla, Galapa, Soledad, Cartagena de Indias, San Estanislao, Turbaco, Valledupar, Montería, Puerto Libertador, Tierralta, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Sampués. Central-Oriente: Tunja, Duitama, Florencia, Chía, Choachí, Facatativá, Fusagasugá, Madrid, Mosquera, Soacha, Neiva, Campoalegre, Villavicencio, San José de Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga, Barrancabermeja, Chimá, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Ibagué. Pacífica: Popayán, Caloto, Quibdó, Pasto, Ipiales, Cali, Ansermanuevo, Buenaventura, La Unión,Palmira, Tuluá.