En cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, miembros del Gobierno Nacional llegaron al departamento de La Guajira a escuchar a las diferentes comunidades de la región, en el municipio de Uribia.



En un encuentro con líderes, el mandatario colombiano, ministros y diversos funcionarios hablaron sobre las problemáticas y acciones necesarias que se deben tomar para hacer cumplir la sentencia T-302 de la Corte Constitucional en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en torno a la desnutrición de los niños y niñas de la comunidad Wayúu.



"Una de las primeras directrices que vamos a dar es que Ecopetrol tenga un diálogo con el pueblo Wayúu, de cara a irradiar para generar energías limpias. Me parece que sería uno de los grandes cambios que podríamos producir para Colombia y para América", afirmó el presidente durante el encuentro.



El mandatario además reiteró: "Si el presupuesto no existe para aplicar la sentencia T302, vamos para un desacato. Eso es lo primero que hay que mirar, la primera responsabilidad es de las congresistas, obviamente no pueden lograr que se produzcan, pero por lo menos de decirnos que está pasando con la financiación de la sentencia”.



El presidente además planteó construir una economía regional que permita apoyar el progreso de esas comunidades, esto por medio de energías limpias y en donde haya producción de alimentos en el mismo territorio.



“La corrupción es un tema a discutir, por qué con tanto dinero que La Guajira ha recibido vía regalías durante décadas estamos es un problema así, eso no tiene explicación lógica. Hay una pérdida de calidad en la política de enorme magnitud en la región, al punto de que las capacidad administrativas son mínimas”, afirmó Petro.



El mandatario estuvo acompañado de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, el director del Dapre, Mauricio Lizcano, el consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, los ministros de Salud, Carolina Corcho, de Vivienda, Catalina Velasco, de Educación, Alejandro Gaviria, entre otros.