"Nuestra oposición no puede agrietar la nación": expresidente Álvaro Uribe

El partido Centro Democrático comenzó los foros que irá desarrollando la colectividad política en todo el territorio nacional.



El expresidente y máximo líder del partido, Álvaro Uribe Vélez, lideró el primer diálogo que tuvo lugar este sábado 10 de septiembre, en Cali.



“Es hora de retos, no de retar personas, sino de retarnos a nosotros mismos, retar nuestra mente, retar nuestra devoción patriótica, retar nuestra capacidad de aumentar el esfuerzo”, afirmó Uribe en su cuenta de Twitter.



El expresidente además aseguró que su partido tendrá que hacer una oposición basada en la argumentación y en la democracia.



“En la democracia no debería haber tempestades, nuestra oposición no puede agrietar la nación, por eso la tenemos que hacer con toda la fundamentación argumental y también para bien de la democracia, así como la oposición tiene que cuidar la democracia, el Gobierno también”, afirmó Uribe.