¿Exorcismos contra criminales? La creencia religiosa del Director de la Policía que hizo hablar a Petro

El presidente Gustavo Petro afirmó que va a hablar con el director de la Policía, general Henry Sanabria, sobre si sus creencias religiosas pueden estar afectando el desempeño de sus funciones públicas.



“Nosotros sabemos de las creencias del General, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas. Creo que el ha sido respetuoso de no afectar el cumplimiento de las normas con sus creencias”, manifestó el Presidente.



Lea además: Petro propuso a su homólogo de México una cumbre de países americanos sobre la migración



Las declaraciones del Mandatario, entregadas en una rueda de prensa en República Dominicana, en donde asista a la cumbre de presidentes iberoamericanos, se dio a raíz de unas declaraciones del general Sanabria en las que afirmó que los mayores éxitos de la Policía se han dado gracias a que la entidad ha exorcizado a los grandes delincuentes.



Petro, al ser cuestionado sobre lo manifestado por el General en una entrevista con Semana, defendió la labor que ha hecho Sanabria al frente de la Dirección de la Policía.



“La Policía ha logrado avances en la interdicción de drogas, en resolución pacífica de conflictos, sin violaciones de derechos humanos. Ha ayudado a solucionar conflictos sociales graves y no he visto que una determinada creencia religiosa se haya vinculado a eso”, dijo Petro.



Lea también: La historia de la pirámide con la que habrían estafado a miembros del 'Jet Set' colombiano



No es la primera polémica en la que se ve inmerso el general Sanabria por sus declaraciones. De hecho, esta semana aseguró que el ministro del Interior, Alfonso Prada, prácticamente fue canjeado por los policías que estaban en poder de un grupo de manifestantes en Caquetá, lo cual fue desmentido inmediatamente por Prada.