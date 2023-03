La historia de la pirámide con la que habrían estafado a miembros del 'Jet Set' colombiano

Diversificar las ingresos con un negocio rentable como el ganadero impulsó a más de 80 empresarios y ejecutivos de estratos socioeconómicos altos a confiarle su dinero a Felipe Rocha, otro empresario conocido en la élite ganadera quien les prometió rendimientos de hasta 40% por sus inversiones.



Sin embargo, el cuento no salió bien, pues lejos de ser un fondo ganadero, lo que se habría consolidado fue una pirámide que dejó más de $70.000 millones embolatados y que tiene a las partes del caso a la expectativa de si parte de sus fondos habría ido a parar en bienes que, supuestamente, Rocha habría comprado en Miami.



Según cuenta Fabio Humar, abogado que lleva el proceso de por lo menos 40 víctimas, el empresario contaba con un buen nombre en el mundo de la ganadería al pertenecer a una familia ganadera, con lo que habría aprovechado ese "prestigio" para acercarse a las víctimas y convencerlas de entrar al negocio.



"Es un esquema en el que las personas entregan dinero bajo la creencia de que habrá un rendimiento, cosa que no sucederá. Sin embargo, para pagar los supuestos lucros, se debe captar otros incautos que con sus aportes irán pagando los rendimientos de los primeros inversionistas, y así sucesivamente", agregó el abogado.



Las investigaciones, hasta ahora, apuntan a que Rocha tendría un presunto fondo para invertir en ganado de engorde, en el que las víctimas, algunas asesoradas por Humar, habrían invertido desde $25 hasta $1.500 millones, a la espera de esos rendimientos.



Un elemento que, por un tiempo, tuvo a los empresarios en calma, fue que parte de los dineros se consignó a nombre de la Agropecuaria Achury, y hay que recordar que Rocha era conocido por la trayectoria de su familia con Toros Achury Viejo, además de que a los inversores se les habría entregado un documento en el que decía que en caso de faltar Rocha, el responsable de los dineros sería la suplente de la compañía, es decir María Francisca Medina, madre del implicado.



Sin embargo, el negocio se empezó a opacar con la desaparición de Rocha, quien habría dejado de contestar mensajes y de pagar los rendimientos, los cuales, en realidad solo habrían logrado ver algunos de los primeros inversionistas. Humar señaló que aún no se ha determinado precisamente la cantidad del dinero que perdieron las víctimas, pero se estima que la suma alcanza los $70.000 millones.



Si Rocha no aparece, podría responder por captación de dinero, no reintegro de capital, estafa y falsedades documentales. "Lo que procede ahora es dar un compás de espera para ver si hay pagos. De lo contrario, se procederá con la acciones penales y mercantiles", agregó el abogado. Con lo cual, en los próximos días se radicaría la denuncia contra Felipe Rocha.



Por ahora los nombres de las víctimas se mantendrán en reserva, se conoce que entre ellos está el hijo de un expresidente, empresarios, joyeros y comerciantes.



El abogado Humar asegura que muchas de las víctimas, ahora sus clientes, invirtieron todo su capital en este negocio y que están esperando a que Rocha quiera hacer un acuerdo, pero que no se conformarán con cualquier suma de dinero.