Exministro Juan Fernando Cristo sobre la ley de sometimiento: "deberían suspender su trámite"

"El Gobierno Nacional no se ha organizado para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz”.

Así lo asegura el exministro y exnegociador de Paz Juan Fernando Cristo, quien asegura que lo firmado con las extintas Farc “necesita de un músculo administrativo muy fuerte, del que hoy carece el Gobierno”.



Explica que “la Oficina del Alto Comisionado no tiene tiempo ni experiencia ni capacidad para articular y coordinar toda la institucionalidad del Estado” y que por ello es necesario que el Ejecutivo establezca un líder que articule a esas entidades.



Asimismo, Cristo le cuenta a El País sobre la creación de ‘En marcha’, el primer partido político digital, que defiende la transformación de Colombia en un estado federal.



Le puede interesar: Estas son las razones del 'reversazo' de Petro con la reforma política



¿Cómo ve que el Presidente quiera modificar los Acuerdos de Paz?

​

A mí me parece que el presidente Gustavo Petro hizo una reflexión sobre el contenido del Acuerdo de Paz, que él consideraría debía haber sido más allá de lo que se firmó en el 2016. Esa declaración queda allí como una reflexión política, porque es absolutamente claro que lo pactado no puede ser modificado. Hay un acto legislativo, el 02 del 2017, que obliga a las partes a cumplir con el Acuerdo de buena fe y lo incorpora en el bloque de constitucionalidad. No hay una estancia prevista en el Acuerdo para sentarse a modificarlo. Me parece inconveniente que en Colombia no acostumbramos a firmar acuerdos o leyes y después se esté mirando cómo los modificamos. Si se cumple el Acuerdo de Paz como estaba previsto hasta el año 2030, va a implicar una transformación importante de la sociedad, que es lo que está planteando Petro.



También se ha dicho que en este Gobierno la implementación va más lenta de lo que se esperaba...



El Acuerdo de Paz que firmamos en el 2016 ha estado de malas, porque primero tuvo un gobierno que no quería implementarlo, que estaba totalmente en su contra, y nos ocupó casi los cinco primeros años del Acuerdo, que son los más importantes según los estándares internacionales. Y ahora le toca un gobierno que está comprometido con la paz, no me cabe la menor duda, con la solución negociada al conflicto, que tiene una política ambiciosa de Paz Total, pero que no se ha organizado para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz y que cometió una grave equivocación al eliminar la institucionalidad que estaba creada para la implementación. Suprimir la Consejería del Posconflicto de la Presidencia le ha hecho mucho daño a la implementación del Acuerdo.



¿Cree que la falta de personal está afectando esa implementación?



La implementación del Acuerdo es para los 50 millones de colombianos, no para los excombatientes de las Farc. Es un desafío inmenso que implica grandes transformaciones de la sociedad colombiana en el desarrollo rural, el enfoque, la lucha contra el narcotráfico, la inversión transparente en los 170 municipios Pdet. Necesita un músculo administrativo muy fuerte del que hoy carece el Gobierno. La Oficina del Alto Comisionado no tiene tiempo ni experiencia ni capacidad para articular y coordinar toda la institucionalidad del Estado, no solo del Gobierno, de gobernadores y alcaldes, de las Fuerzas Militares, alrededor de la implementación y ahí es donde se ha cometido una gran equivocación, que ojalá se enmiende. Falta un líder en el Ejecutivo que articule las entidades y los centros territoriales.



Algunos académicos aseguran que los Pdet nunca despegaron y que ya no lo harán, ¿está de acuerdo?



No conozco esas conclusiones de los académicos, pero no estaría de acuerdo con esa visión tan apocalíptica. Los 16 Pdet son el fruto de un proceso de participación ciudadana muy importante, que no podemos botar a la basura. Fue el involucramiento de varias comunidades con muchas expectativas.



En el Gobierno anterior se hubiera podido hacer muchísimo más en esa materia, el Ejecutivo fue tacaño con la implementación del Acuerdo de Paz, pero de alguna manera se dejó una arquitectura construida que tuvo un problema muy grave: el despilfarro que hubo en el Ocad Paz con las regalías, todo ese escándalo que no podemos olvidar, porque es importante que se determinen los responsables y qué se hizo con la plata de la Paz y de las comunidades.



A los Pdet tenemos que revitalizarlos, impulsarlos. Ahí están los programas, los proyectos, hace falta articulación y decisión política, pero no sería tan pesimista para decir que hay que olvidarse de un mecanismo que es de los más novedosos y audaces contemplados en el Acuerdo.



Le puede interesar: México cierra la puerta a paz total de Petro tras propuesta de embajador de Colombia



Se ha criticado que este Gobierno ha intentado abrir cinco acuerdos de paz más, pero que no atiende el que ya existe...



Ese es el error del Gobierno y del Comisionado de Paz: la Paz Total, que es un propósito loable, que personalmente apoyo, es una política ambiciosa que pasa necesariamente por la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los territorios. Si no se implementa el Acuerdo con las Farc en los territorios, va a ser imposible consolidar la paz con los distintos grupos violentos y, sobre todo, va a ser imposible recuperar y transformar los territorios, en especial esos 170 municipios Pdet.



Cambiando de tema, el jueves lanzó ‘En marcha’, ¿cómo es eso de que es el primer partido digital del país?



El primer partido territorial y digital. Territorial, porque vamos a tener unas direcciones regionales autónomas que tomen decisiones frente a sus regiones, los avales, la selección de candidatos, las coaliciones y las posiciones frente a los gobiernos departamentales y municipales. Queremos hacer un partido plural, incluyente, que no dependa de un dictador autoritario de Bogotá con un bolígrafo descalificando o habilitando candidatos. Vamos a defender que Colombia avance hacia un Estado federal, el centralismo ya demostró su incapacidad para resolver los problemas de la gente en los territorios.



Y en lo digital, ¿cuál es la novedad?



Vamos a ser distintos. Los partidos políticos en Colombia se convirtieron en exclusivos y excluyentes clubes de parlamentarios cada vez más reducidos, de espaldas a la ciudadanía. No volvieron a convocar ni a consultar a nadie, sino que toman sus decisiones en reuniones en los apartamentos de los jefes en Bogotá. Nosotros vamos a utilizar la tecnología digital como un medio para garantizar que estemos consultando las bases del partido, los afiliados y las diligencias en los territorios, antes de tomar cualquier decisión de fondo.



¿Qué posición tendrán frente al Gobierno de Gustavo Petro?



Vamos a consultar a la gente, habrá una votación digital de los afiliados sobre si el partido debe ser de Gobierno, independiente o de oposición. Comparto el espíritu reformista de esta Administración. Es importante que esté tocando temas que parecían intocables en Colombia, como la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Tenemos observaciones con el contenido de las iniciativas, pero es importante que se haya abierto ese debate.



El Gobierno tiene problemas al momento de aterrizar sus propuestas. Ojalá se puedan organizar y se improvise menos en la toma de decisiones. En ‘En marcha’, nosotros votamos por la candidatura de Gustavo Petro en la segunda vuelta, compartimos el espíritu de su agenda, pero tenemos diferencias que vamos a seguir planteando.



Le puede interesar: Embajador de Colombia en México propone a López Obrador dialogar con carteles



¿Cómo esperan jugar en las elecciones territoriales de octubre?



Con mucha autonomía de las direcciones regionales, con un criterio ético bastante estricto en la selección de candidatos. No estamos obsesionados con tener candidatos avalados del partido en todos y cada uno de los municipios y departamentos del país, vamos a tener una estrategia cuidadosa y prudente en las distintas regiones con la selección de candidatos. Claro que las regionales son importantes, pero para nosotros puede ser más importante la promoción de nuevos liderazgos y la construcción del partido con una opción política hacia el futuro.



Aquí en el Valle la apuesta está clara para la Alcaldía de Palmira con Griselda Janeth Restrepo...



Griselda Janeth inscribió un movimiento de firmas y las está recogiendo en Palmira para presentar su candidatura, pero ella sabe, se lo hemos dicho, que participará en el encuentro nacional de ‘En marcha’ y y que cuenta con todo el apoyo del partido para acompañar su candidatura. Estamos dialogando con muchos sectores disidentes del liberalismo, independientes. En el Valle se ha acercado mucha gente, estamos muy entusiasmados. Hemos dicho que esos nuevos liderazgos que quieran emprender y liderar causas en Colombia, aquí, en ‘En marcha’, van a encontrar el espacio para hacerlo. En el Valle nos va a ir bien.



La última, ¿cómo ve el proyecto de la ley de sometimiento?



Es positivo que se presente una ley de sometimiento, un proyecto distinto a la prórroga de la Ley 418 o de Orden Público, y que se haga de manera separada. Es bueno que se contemple una pena privativa de la libertad y que no se reconozca estatus político a quienes se sometan a la justicia. También, hay un capítulo de reparación y reconocimiento a las víctimas, eso es un paso importante.



Hay observaciones del Fiscal General que comparto y que ojalá puedan ser incorporadas en el manejo de bienes y los tiempos de los procedimientos.



Más allá, incluso del texto, el Gobierno debería suspender el trámite de esa ley. Me parece que no es el momento adecuado. Hizo bien el Mandatario en ordenar la reanudación de las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Esto no tiene que ser un incentivo para que eventualmente estos grupos se sometan a la justicia. Si no hay una estrategia de seguridad, de persecución, no hay ningún incentivo para su desarme. En estos momentos, mandar el mensaje de que mientras están rompiendo el cese bilateral y atacando a nuestra Fuerza Pública, en el Congreso estamos discutiendo condiciones favorables de sometimiento, no es lo más adecuado.