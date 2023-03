Embajador de Colombia en México propone a López Obrador dialogar con carteles de narcos

El embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, aseguró que el narcotráfico constituye una amenaza para la humanidad y que no hay otra opción que dialogar con los carteles del narcotráfico.



Además, resaltó que en Colombia cerca de 10 organizaciones al margen de la ley estén dispuestos a dialogar en el marco de la propuesta de paz total presentada por el presidente Gustavo Petro. Así, lanzó la controvertida propuesta al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



"Nosotros estamos encargándonos de nuestros grupos. Yo espero que, en ese mismo sentido, el Gobierno de México esté haciendo esfuerzos y lo que vamos a hacer es articular esos esfuerzos. No hay otra opción porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como el narcotráfico y la criminalidad", dijo Ninco.



No obstante, agregó que dialogar con los carteles del narcotráfico no significa someterse a estos grupos, a los que, según dijo, Colombia estuvo sometida a través de su propio aparato institucional.



Cuando una de las periodistas le preguntó si someterse a ese diálogo no es "tirar la toalla", Ninco afirmó que "Colombia viene de tirar la toalla y someterse a grupos a través de gobierno que coadyuvaron al narcoestado...México también. Y no lo digo yo, sino una sentencia de un tribunal en Nueva York; y nosotros (en Colombia) estamos cambiando eso", agregó.



El nombramiento del actual embajador de Colombia en México ha sido foco de debate por supuestas irregularidades en su asignación en este cargo. Según la hoja de vida con la que se postuló para el cargo, solo cuenta con título de bachiller académico y cursó nueve semestres de Política y Relaciones Internacionales, pero no se graduó.