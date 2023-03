Estas son las razones del 'reversazo' de Petro con la reforma política

“Los líderes de los partidos están cuidando su reputación y credibilidad ante el fracaso, y toman la decisión de retirar la reforma. Muchos se están mostrando como si no hubiesen sido abanderados de la iniciativa, pero el reconocimiento de que ese era su proyecto ya estaba muy posicionado y es difícil que intenten desligarse”.



Con esas palabras, la politóloga María Alejandra Arboleda analiza el ‘golpe’ que le dio el Gobierno a su propia reforma política, en medio de la polémica suscitada por algunos congresistas de la coalición y la oposición que denunciaron que al proyecto se le habrían introducido varios ‘micos’.



Le puede interesar: "No estuve secuestrado": Ministro del Interior habló sobre "canje" para liberar a policías



Tal y como lo había pronosticado el presidente Gustavo Petro el pasado miércoles, la Comisión Primera del Senado aprobó ayer la proposición del ministro del Interior, Alfonso Prada, para que se archivara la iniciativa.



Aunque las razones que expuso el Mandatario para hundir esa reforma fue que en ella “no queda ningún tema progresista” y “no aporta a un avance en la calidad de la política”, muchos vieron en esta decisión un intento por calmar el revuelo que se empezaba a incrementar en la opinión pública por esa y otras iniciativas de la Administración Petro.



“Ante la evidente derrota que iba a tener la reforma política, el Gobierno decide retirarla para que esto no termine afectando los proyectos que se están llevando a cabo en el Congreso”, dice la politóloga Arboleda.



Agrega que “a diferencia de la reforma política, las personas piensan que es un tema que es más del interés de los partidos y líderes políticos, mientras el proyecto de la salud, la laboral y la pensional son proyectos de gran interés para la opinión pública, porque son temas que afectan el día a día de los colombianos”.



El también politólogo Alejandro Echeverry recuerda que desde el año pasado se había denunciado la inclusión de varios ‘micos’ en la reforma política.



Le puede interesar: Gobierno garantizará seguridad de firmantes del acuerdo de paz ante amenazas en el Meta



Algunos de ellos son la eliminación de la lista ‘cremallera’, la posibilidad de que los congresistas también sean ministros y la reelección de senadores y representantes a la Cámara que hayan sido elegidos por listas cerradas.



Sobre ese último, Echeverry explica que “se anexó al articulado, pero no fue discutido y generó malas interpretaciones, porque validar ese proceso en un marco constitucional no era claro y generó alertas en sectores que no estaban de acuerdo con el proceso”.



El politólogo añade que “un segundo elemento fue el debate de las listas cerradas y abiertas. Si queremos establecer un proceso democrático, hay que consolidar los partidos políticos y su relacionamiento con los ciudadanos. Las listas cerradas son necesarias, siempre y cuando, dentro de la misma reglamentación de la reforma, se establezcan los mecanismos de elección, el cual debería ser un proceso democrático de los partidos”.

“Una reforma politiquera”

Aunque la polémica se revivió durante los últimos días, el debate ya se había generado desde finales del año, cuando miembros de la coalición de Gobierno y de la oposición coincidieron en pedirle al Ejecutivo que retirara la reforma.



Sin embargo, se decidió que la discusión se retomaría en las sesiones ordinarias de este año.



Y, al no cambiar la negativa de esos parlamentarios, el ministro Prada anunció que ya que el texto tenía varios artículos que no compartía el Gobierno, el presidente Petro había solicitado que, de no mejorar el documento, se retirara el documento del Congreso.



Por ello, ayer la bancada del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que señalaba que no podía apoyar una “reforma politiquera”.



“Hacemos el llamado al Gobierno para que archive el proyecto y pueda elaborar una nueva propuesta concertada con los distintos actores políticos y sociales que transforme la política en Colombia”, indicaron los congresistas.



Le puede interesar: ¿Mandatarios regionales, en rebeldía? El revuelo que ha causado la frase "libertad y orden" en el Gobierno Petro



Y añadieron que “no podemos estar de acuerdo con una reforma que instaure una puerta giratoria para que congresistas puedan ser ministros y si lo desean puedan volver a ocupar la curul en el periodo legislativo. Tampoco podemos estar de acuerdo con una reforma que permita la conformación de listas cerradas sin que haya paridad, alternancia y universalidad”.



Asimismo, en plena sesión de la Comisión Primera, el presidente del Senado, Roy Barreras, rompió en dos el documento que contenía la reforma política y pidió al Ejecutivo que archivara el proyecto.



“Una reforma política sin listas cerradas paritarias de género no vale la pena. Yo le pido al Ministro del Interior y al Gobierno que retire esta reforma, que ya no tiene absolutamente ningún sentido”, dijo el congresista.



Pero insistió que todavía quedan tres años para sacar adelante “la reforma que el país necesita”, porque “el Gobierno no se termina el próximo 20 de julio”.