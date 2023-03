¿Mandatarios regionales, en rebeldía? El revuelo que ha causado la frase "libertad y orden" en el Gobierno Petro

“Los gobernadores y los alcaldes están asumiendo una postura de rebeldía y están ‘marcando territorio’. Es una actitud que no tiene antecedentes en la historia del país y solo es explicable por la preocupación de ellos sobre lo que está ocurriendo en las regiones, que los lleva a asumir una posición que les puede resultar costosa frente al Gobierno Nacional”.



Así descifra el analista político John Mario González la razón de fondo por la que la que los mandatarios regionales han viralizado en los últimos días la frase “libertad y orden”, acompañada con el Escudo de Colombia, debido a la crítica situación de orden público que se está registrando en distintos territorios del país.



Le puede interesar: El precandidato a la Alcaldía Alejandro Eder, en ‘coqueteos’ con los liberales



Sin embargo, hay quienes aseguran que ese mensaje no se debe simplemente a un llamado al Gobierno de Gustavo Petro para que establezca políticas sólidas en materia de seguridad, sino que es una forma de apartarse de las decisiones del mandatario en torno a su promesa de alcanzar la Paz Total.



En ese sentido, González señala que el que los gobernadores y los alcaldes asuman esa postura “es muy rentable políticamente en sus propias comunidades, porque ‘libertad y orden’ es un mensaje muy poderoso, los símbolos de los partidos tradicionales, que son, además, la antítesis de lo que representa el Pacto Histórico”.



“Así que, de cara a las regionales, el Gobierno debería estar muy preocupado, porque ese mensaje es la advertencia del descontento regional con respecto al manejo que le está dando el Ejecutivo a los asuntos nacionales y territoriales”, agrega el analista.



A su vez, el consultor político Álvaro Benedetti menciona que “a nivel territorial hay grandes diferencias desde el punto de vista ideológico y programático por parte de los gobernadores y los alcaldes que no son del Pacto Histórico, sino que son de partidos que, aun cuando están alineados con algunos proyectos nacionales, han marcado diferencias de fondo desde la campaña presidencial”.



Le puede interesar: Gobierno abrió la puerta a que se hunda la reforma política si no se mejora el proyecto



“Están tratando de marcar cierta distancia desde lo político, porque finalmente a este Gobierno le quedan tres años y las discusiones de cara a las candidaturas del 2026 ya se están dando. Entonces, van a haber ‘rifirrafes’ todo este tiempo, no va a ser solo de hoy”, dice el analista.



Además, indica que, dada la coyuntura del debate del Plan Nacional de Desarrollo, darle visibilidad al mensaje de “libertad y orden” es una forma de llamar la atención de la Administración para que sean tenidos en cuenta en los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación.



“Al Gobierno le interesa invertir en las regiones, porque políticamente le es rentable, y a los gobernadores les interesa recibir ese beneplácito del Presidente porque, en la medida de ello, van a cumplir con sus indicadores de gestión y sus indicadores de resultados asociados a sus planes de desarrollo”, explica Benedetti.



De su lado, el analista político Jorge Yarce indica que es “un llamado de atención desde las regiones a un gobierno que prometió poner el ojo en ellas y que tiene que responder a las situaciones coyunturales que generaron mucha expectativa, pero que no están teniendo respuesta”.



Menciona que se ha hablado “de Paz Total, cuando hay un deterioro de la seguridad en los territorios, y de mayor justicia, cuando hay un retroceso en el alcance de cobertura del sistema jurídico. Necesitamos respuestas, ¿pero podemos tener cambios inmediatos?: No, ningún gobierno tiene la potestad de hacer tantos cambios en tan poco tiempo, y el que lo intenta, fracasa”.



A su vez, el analista Andrés Fandiño observa que “el tema de la seguridad hoy en Colombia debe superar los debates políticos. El debate no puede ser ni de derecha ni de centro ni de izquierda. La garantía del orden público no puede tener un cálculo electoral”.



Le puede interesar: Petro se comprometió a implementar Acuerdo de Paz en su totalidad



“Se están mandando mensajes erróneos de que se negocia con todo el mundo y no debe ser así. La gente no tiene claridad de lo que se está haciendo. Los ciudadanos sienten miedo de que se está negociando con los narcotraficantes, con las bandas delincuenciales”, añade el politólogo.



Por ello, el consultor Benedetti advierte que “la iniciativa de Paz Total está generando gran incertidumbre en los territorios. ¿Cómo es que el Gobierno está dando tratamiento a la seguridad? El llamado directo de libertad y orden es sobre todo al orden”.



Y agrega: “Los mandatarios regionales están pidiendo que les ‘paren bolas’, que los tengan en cuenta y que entiendan que la seguridad y el orden es un principio fundamental de la Nación”.