Gobierno abrió la puerta a que se hunda la reforma política si no se mejora el proyecto

El gobierno del presidente Gustavo Petro abrió este miércoles la 'puerta' a que se hunda el acto legislativo de la reforma política, debido a que en su ponencia para quinto debate se le incorporaron varias normas que no comparte el Ejecutivo.



En tal sentido, lo informó en la Comisión Primera del Senado el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien indicó que el presidente Gustavo Petro aseguró que si no se mejora el texto pedirá su hundimiento para que se comience de ceros.



Prada así lo anunció luego de que en la Comisión I se diera un choque entre la bancada de Gobierno y la oposición que pretendió hundir la reforma sin darse el debate de lleno.



“El gobierno no opinó en buena parte de los cambios de la ponencia y yo quería opinar sobre varios cambios que el gobierno no comparte. El propio presidente Petro me pidió que si no se mejora la reforma el propio gobierno va pedir su hundimiento y se comience de cero, pero no renunciamos al debate, a defender muchos elementos y se mejore la reforma”.



El ministro insistió en que no se debe renunciar al debate y no archivar la reforma política sin que se pueda discutir en su quinto debate. La discusión a la postre no se continuó porque la plenaria estaba citada para realizar la moción de censura a la ministra de Minas, Irene Vélez y por eso la Comisión Primera debió levantar.