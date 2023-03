Reforma pensional de Petro fue radicada este miércoles en el Congreso 

Sin grandes cambios, frente al borrador inicial, se radicó esta tarde el proyecto de reforma pensional.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que con esta iniciativa se avanza hacia una cobertura universal en pensiones y ratificó que la propuesta plantea un sistema complementario entre lo público y privado.



Como se había conocido, se establece un sistema de pilares. El solidario para todos los mayores de 65 años, que son 2.9 millones de personas, a quienes se les dará una renta por encima de la línea de pobreza, equivalente a $223.000; el pilar semicontributivo que otorgará una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una Administradora de los Fondos de Pensiones y el pilar contributivo.



Se ratificó que Colpensiones recibirá las cotizaciones hasta los 3 primeros salarios mínimos y las Administradoras de los Fondos de Pensiones recibirán las cotizaciones que exceden ese valor.



Desde algunos gremios se propuso cambios en este punto, con la idea de que Colpensiones recibiera todas las cotizaciones hasta un salario mínimo y el resto fueran a los fondos. Sin embargo, esto no se tuvo en cuenta.



Se mantuvo también la propuesta que establece condiciones especiales para la mujer, otorgando una reducción en la cantidad de semanas mínimas para obtener una jubilación (50) por cada hijo sin que supere los 3 hijos, es decir, 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado.



El régimen de transición será de 1000 semanas, es decir quienes, a la fecha de aprobación de la reforma, tengan esa cotización no les cambiarán las reglas, se jubilarán con el actual sistema.



Además, la reforma pensional respetará los derechos adquiridos. Las personas pensionadas continúan en las mismas condiciones.



Igualmente, los que tengan ingresos de más de cuatro salarios mínimos tendrán a su cargo un aporte adicional de dos puntos porcentuales (2%) sobre su base de cotización, que se destinarán al Fondo de Solidaridad Pensional.



A partir de los 16 salarios mínimos devengados, se hará un aporte adicional al anterior así: de 16 a 17 salarios de 0,2%, de 17 a 18 salarios mínimos 0,4%, de 18 a 19, 0,6%, de 19 a 20, 0,8%, y superiores a 20 salarios de 1%.



Así mismo, los pensionados que reciban una mesada de entre 10 y 20 salarios mínimos contribuirán 2% al Fondo de Solidaridad Pensional, para la subcuenta de subsistencia.