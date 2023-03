¿Cuáles son? Conozca los riesgos económicos que trae la reforma pensional de Petro

Algunos analistas reconocen unos avances en el proyecto de reforma pensional que será presentando al Congreso el próximo miércoles 22 de marzo, sin embargo, creen que hay más riesgos y elimina el papel que cumplen hoy las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.



Mario Cruz, experto en temas de seguridad social, destaca la ampliación de cobertura con el programa de adulto mayor que permitirá que 3,5 millones de colombianos reciban una ayuda básica. “También creo que con la propuesta se eliminan los subsidios de pensiones altas”.



Sin embargo, también teme que el sistema no sea sostenible financieramente. “Lo que pasará con el ahorro de los colombianos en los fondos es algo que no es claro en el texto. Habrá una enorme discusión jurídica en torno a eso que parece una confiscación. Y que de ser así es inconstitucional”, comentó.



Julio César Iglesias, escritor y analista político coincidió en que el proyecto tiene algunos avances concretos, de largo plazo, en el sentido de eliminar parte de los subsidios de las pensiones demasiado altos, “aunque se queda corto porque no toca los regímenes especiales y pone un régimen transición muy largo, de mil semanas”.



Pero asegura que hay otros aspectos más preocupantes, “el núcleo de la reforma es eliminar el ahorro individual pensional, al menos para el 90% de los trabajadores que deberán cotizar hasta tres salarios mínimos en Colpensiones y solo la cotización por encima de esos tres salarios iría a las AFP y en la práctica eso elimina el papel que cumplen hoy estas empresas”, comentó.



Otra preocupación del experto es que el proyecto de reforma pensional no termina con dos de los problemas del sistema actual como son la cobertura y la sostenibilidad. “Creo que se agudiza el riesgo financiero. Los 7 millones de afiliados a Colpensiones aportan $16 billones, pero el Estado paga $48 billones en mesadas a 1,6 millones de jubilados.



Ahora recibirán millones de afiliados de los fondos y se calcula que todas las cotizaciones (lo que aporta el trabajador a Colpensiones y en el régimen privado) suma $34 billones, es decir que ese dinero no cubriría ni si quiera los pensionados del régimen público hoy. Este es a todas luces un modelo ruinoso”.



Frente a la ampliación de cobertura hay un incremento en la protección de los adultos mayores con los $223.000 que recibirán, pero “eso no es una pensión. Otro elemento es que para jubilarse en Colpensiones se necesitan 1300 semanas, mientras que en el sistema privado son 1150 semanas, es decir que con la reforma aumentan las exigencias y todos tendrán que tener 1300 semanas, es un factor que reducirá la cobertura”.



Pero las mujeres tendrían un beneficio con la propuesta del bono pensional que les daría 50 semanas de cotización por cada hijo con un límite de tres, lo que haría que algunas obtengan el derecho.

Algunos expertos y políticos consideran que lo que busca el Estado con las reformas es limitar la participación del sector privado en la prestación de servicios básicos como la salud y las pensiones.



El exsenador Gabriel Velasco afirmó que el presidente Petro tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las reformas ha venido mostrando señales de que el Ejecutivo quiere más poder del que tenía, por eso también pide facultades extraordinarias. “En la reforma de salud insiste en mayor planificación estatal y lo mismo hace con la pensional. Además, intentó controlar los servicios públicos”.



Agregó que el poder Ejecutivo debe actuar lo menos posible en temas donde su intervención no es necesaria, hay asuntos donde puede generar políticas públicas pero no ser el actor principal”, concluyó el exsenador.