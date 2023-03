El precandidato a la Alcaldía Alejandro Eder, en ‘coqueteos’ con los liberales

“Aquí no estamos mamando gallo, vamos a gobernar a Cali como Dios manda, y quien quiera apoyar y crea en un proyecto que busca autoridad, oportunidades y liderazgo para Cali, será bienvenido”, dijo el aspirante a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder, después de sostener un encuentro con miembros del Directorio Distrital del Partido Liberal en el Valle del Cauca.



A pesar de que el precandidato inscribió ante la Registraduría Nacional un grupo significativo de ciudadanos bajo el nombre ‘Revivamos Cali’ para recoger firmas que respalden su deseo de convertirse en el sucesor de Jorge Iván Ospina, en varias ocasiones ha invitado a todas las personas que “quieran trabajar por Cali” para que se sumen a su aspiración.



Le puede interesar: Petro se comprometió a implementar Acuerdo de Paz en su totalidad



“Todos los caleños que queramos conducir a Cali por el sendero del bien, para que le demos la vuelta y Cali vuelva a ser la ciudad grande de oportunidades que queremos, son bienvenidos” dijo Eder en una reciente entrevista con El País.



Según el presidente nacional de Juventudes Liberales, Jorge Buitrago, lo que el directorio ‘rojo’ departamental resalta de esa aspiración es que “tiene un origen liberal y un origen empresarial, que entiende la problemática actual de la ciudad y basa su candidatura en unir diferentes sectores bajo acuerdos programáticos que permitan devolverle a Cali la autoridad y el orden”.



Lea aquí: Desmienten encuesta virtual para escoger candidatos: "No es del Pacto Histórico"



“Pero también para nosotros, como liberales, algo muy importante que vemos en él es su sentido social de recuperar la autoridad en Cali, pero creando también oportunidades y desarrollo social para la gente, además de su origen como negociador de paz, porque para nosotros la paz es un presupuesto y una bandera fundamental del partido en los próximos años, y él ha jugado un papel importante en ese sentido”, agregó.



De acuerdo con un comunicado de prensa expedido por la campaña del precandidato, son varios los partidos políticos, empresarios, y ciudadanos en general que se han sentado con él”, y añade que Alejandro Eder también ha venido encontrándose con presentantes ediles de la ciudad y de los taxistas.



Lea también: ​Ronald Mayorga inscribió nuevo movimiento ciudadano para aspirar a la Alcaldía de Yumbo



En esa línea, desde ‘Revivamos Cali’ se aseguró que “para nadie es un secreto que a Eder le están haciendo guiño distintos sectores, porque ven en él una persona con experiencia y que puede ponerle orden a la ciudad, principalmente mejorando la seguridad”.



Por otra parte, Jorge Buitrago enfatizó igualmente en que durante el encuentro con el aspirante a la Cali de Cali “se escuchó, se habló y él presentó su propuesta, pero no hay a hoy un acuerdo formal institucional del partido como tal en apoyarlo”.



Y anotó que se le hicieron varias peticiones a Eder, en caso de que se convierta en el próximo inquilino del CAM: “Tener un manejo sagrado y transparente de los recursos públicos, que es una petición específica de la diputada Miriam Juri”. Además, “que si es alcalde, gobierne teniendo en cuenta a los ediles y a los líderes del partido en los barrios, para que sean ellos la voz de las necesidades que tiene la gente en las comunas y en los corregimientos de Cali”.



Finalmente, le pidieron al empresario y exnegociador de paz “que gobierne devolviéndole a la ciudad el orden y la esperanza, pero centrado en unos temas que son vitales para el partido: la autoridad, la seguridad, la movilidad y la paz, pero sobre todo la recuperación del tejido social y de las oportunidades en Cali”.