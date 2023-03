​Ronald Mayorga inscribió nuevo movimiento ciudadano para aspirar a la Alcaldía de Yumbo

Yo no quiero llegar a la Alcaldía para repetir los modelos de los exalcaldes, quiero construir un sello propio, que se tiene que sentir desde el primer día” dijo Ronald Mayorga, al inscribir el movimiento ciudadano con el que recogerá firmas para postularse como candidato al primer cargo de Yumbo.



Según el exsecretario de Cultura de Cali, esta decisión la tomó ante la “indignación colectiva” que hay en la Capital Industrial del Valle, por lo que su movimiento se llamará ‘Pa’lante Yumbo’.



“Durante más de tres meses me dediqué a visitar a los amigos, a muchas familias tradicionales del municipio y me terminaron convenciendo” de lanzarse para intentar ser el sucesor del actual alcalde Jhon Jairo Santamaría.



Mayorga agregó que “hay una conversación cotidiana en las casas de la gente de Yumbo y es: queremos liderazgos nuevos, alternativos, que propongan una forma distinta de hacer las cosas”.



E indicó que “esa conversación coincide plenamente con lo que es Ronald Mayorga, pues representa una nueva generación que entiende que llegar a los cargos públicos no es para repetir viejos modelos, viejas formas y viejas mañas. Es justamente para dejar huella y hacer las cosas de manera distinta”.



En cuanto a su bandera de campaña, anotó que “hay una clave fundamental y es la innovación, es proponer nuevas formas de hacer las cosas”. “Yo creo que Yumbo merece recuperar su orgullo, y ese orgullo lo producimos a partir de un ejercicio de innovación en la renovación urbana”.



Mayorga, quien es especialista en opinión pública y mercadeo político, espera recolectar de 35 mil a 40 mil firmas, aunque la exigencia de la Registraduría Nacional para aparecer en el tarjetón que recibirán los electores de ese municipio el próximo 29 de octubre es de 22.100.



“El Pa’ lante lo que quiere representar es un llamado a sacudirnos de ese estancamiento en el que hemos estado en los últimos años, para ponerle ritmo al municipio, a la vida, al desarrollo urbano, a la renovación urbana. Para ponerle ritmo a situaciones que venimos arrastrando desde hace muchos años y que tienen que ver con el desempleo alto, con violencias, con un descuido en la calidad de vida de la gente, en la protección de la vida de la gente”, explicó Mayorga.



Este aspirante a la Alcaldía de Yumbo cuenta con experiencia como comunicador social en El Tiempo, Caracol Radio y Caracol Televisión, y tiene una empresa de consultorías en comunicación.



“Hace ocho años renuncie La Red, justamente porque tomé la decisión de dar el paso a un ejercicio que sabía que tenía todas las condiciones, pero que era además un reto y un sueño de vida y era poner mi capacidad creativa, mi talento y mi formación al servicio de lo público”, puntualizó el precandidato.