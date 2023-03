Desmienten encuesta virtual para escoger candidatos: "No es del Pacto Histórico"

“No es del Pacto y no sabemos quién la está promoviendo”. Esa fue la respuesta que entregaron varias personas que aspiran a representar el Pacto Histórico en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre y miembros de esa coalición, después de que durante el fin de semana circulara en redes sociales una encuesta virtual en la que se invitaba a votar por supuestos candidatos a la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca.



El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, quien está liderando el proceso de selección de las candidaturas en el departamento, le dijo a El País que apenas se está llevando a cabo el proceso de inscripción de quienes aspiran a participar en nombre de algunos de los partidos que hacen parte de la coalición, plazo que se extendió hasta el próximo 31 de marzo.



Luego, según un documento expedido por el Comité Político Nacional del Pacto Histórico el pasado 17 de marzo, en la primera quincena de abril cada partido que quiera participar en la consulta programada para el 4 de junio del presente año, deberá revisar y aprobar a sus precandidatos para Gobernación, Asamblea, alcaldías y concejos.



Y desde ese día hasta el 3 de mayo, las directivas del Pacto dirán cuáles serán las precandidaturas avaladas para participar en la consulta, dado que al día siguiente vencerá el plazo para que se inscriban ante la Registraduría Nacional.



En efecto, sobre el 4 de mayo, la circular interna de la coalición de Gobierno anota: “Vence plazo de inscripción de precandidatos a consultas en los casos donde se apruebe, también vence el plazo para que los partidos y movimientos de ciudadanos manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta”.



Y termina diciendo: “Se reitera que las precandidaturas se deben inscribir a través de los partidos políticos con personería jurídica del Pacto Histórico por los cuales decide hacer avalado la o el ciudadano aspirante a cargo uninominal y o corporación pública en el momento de su inscripción en el formulario oficial de la Registraduría, conforme lo exige la ley.



Cordial reclamo

La falsa encuesta, que incluso fue redistribuida en redes sociales por algunos aspirantes a cargos de elección popular que han expresado el deseo de medirse en la consulta que hará el Pacto Histórico para escoger candidatos, también fue desmentida por la precandidata por el Polo Democrático al Concejo de Cali María del Carmen Londoño, quien aseguró: “No es oficial del Pacto” y ratificó la información contenida en el documento.



Uno de los primeros en reaccionar a propósito de la desmentida encuesta virtual fue el actual ministro consejero de la Embajada de Colombia en Washington, Óscar Gamboa Zuñiga.



“Agradezco a quienes me incluyan en encuestas, pero en la actualidad estoy dedicado al servicio diplomático exterior. No puedo participar en política, y lo correcto es que al menos uno pueda ser consultado para ello. Muchas gracias”, escribió en su cuenta de Twitter el pasado domingo.



Esto después de que se diera cuenta, con mucha sorpresa, que su nombre había sido incluido en esa encuesta que, supuestamente, era del Pacto, sin consultarle primero.



Precisamente, al indagar por una posible aspiración del hoy diplomático a la Gobernación del Valle del Cauca, El País pudo establecer que, aunque muchas personas le siguen insistiendo para que se devuelva a Cali a hacer política, él aún no ha tomado una decisión al respecto.