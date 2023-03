Petro se comprometió a implementar Acuerdo de Paz en su totalidad

Durante la mañana de este miércoles, el presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones enfocadas en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las antiguas Farc.



A las 8:50 de la mañana se reunió con el expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en la Casa Privada de la Presidencia de Colombia. La reunión tardó un poco más de dos horas y allí el presidente Petro planteó la posibilidad de anexar puntos que fortalezcan más el acuerdo final.



Además, el presidente Petro se comprometió con el expresidente Santos a garantizar en su totalidad el acuerdo final. Ambos también evaluaron la posibilidad de destinar más recursos para la implementación del acuerdo y la importancia de evaluar y fortalecer lo que está ocurriendo con la seguridad de los firmantes del acuerdo.



La reunión fue en su totalidad de carácter privado, no hubo registro fotográfico y tampoco declaraciones a medios de comunicación.



A continuación, Petro se reunió con el firmante del acuerdo de paz y líder del Partido Comunes, Rodrigo Londoño. En el encuentro también participó el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y el senador Carlos Antonio Lozada, entre otros. Londoño destacó la importancia de la reunión que tardó casi dos horas.



“Haciendo un análisis sobre la implementación de los acuerdos firmados entre las extintas Farc y el estado colombiano, no muy agradables las circunstancias que nos obligan a esta reunión, el desplazamiento forzado de firmantes en el Meta, circunstancias que a todos nos preocupan”, expresó Londoño en declaraciones.



Londoño aseguró que se estudió la implementación de cada punto del acuerdo y la forma en la que el Gobierno buscará implementar el articulado. El firmante de paz también cuestionó lo que para él fue la simulación de implementación que hizo el Gobierno anterior.



“Se está pagando las consecuencias de eso, pero hay toda la disposición del Gobierno y del presidente priorizando un elemento que es fundamental y clave que es el primer punto del acuerdo, el tema de las tierras, si no resolvemos el tema de la tierra no va a ser posible construir paz en Colombia, va a ser mucho más difícil construir la paz total”, afirmó Londoño.



Particularmente en el tema de seguridad, el firmante manifestó que le expresaron al presidente Petro sus inconformidades y recomendaciones frente a la situación que los ha venido afectando en las últimas semanas y que se ha incrementado en diferentes regiones.



Londoño también se refirió a las críticas que le hizo al comisionado de Paz frente a la forma en la que explicó las intimidaciones que están recibiendo firmantes en el Meta y otras regiones.



“Esas críticas que hemos hecho y lo hicimos con toda camarería y fraternidad, su salida en falso frente a plantear que allí el problema que había era la legalidad o legalización de las tierras, no, allí lo que hay es un desplazamiento forzado, lo entendió perfectamente”, explicó Londoño.



Finalmente, frente a la intención del presidente Petro de buscar modificar y agregar más temas al acuerdo de paz, Londoño aseguró que no era tan fácil de hacer.



“El acuerdo es integral, no se puede implementar un punto y después dejar los otros, el tema de la reforma agraria sin la ampliación de la reforma política y sin el tema de la distribución de cultivos, todo eso es integral, no se puede una cosa y después la otra”, explicó Londoño.



Aunque el presidente Petro no se ha referido a ninguno de los encuentros, en medio de la radicación de la reforma pensional en el Congreso de la República, el mandatario aseguró que continuará siendo persistente en buscar la paz para Colombia.



“Hemos sido persistentes en que este país tenga paz, una y otra vez a pesar de tanta enemistad con la paz, de parte de ciertos sectores de la sociedad colombiana, hemos sido persistentes en la tarea de que este país pueda salir de la paz”, explicó Petro.