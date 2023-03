Partido conservador le dice "no" a la reforma laboral del Gobierno Petro 

Aunque hace parte de la coalición de gobierno, el Partido Conservador sigue alejándose del presidente Gustavo Petro en el trámite de las llamadas reformas sociales, ante su rechazo a la reforma a la salud, ahora anunciaron que no votarán la reforma laboral que fue radicada la semana anterior.

Precisamente así lo dispuso este miércoles la bancada del conservatismo, que señaló que ese proyecto “no atiende las prioridades del Partido en relación al mercado laboral. Como partido defenderemos la generación de empleo, la formalidad y el fortalecimiento del tejido empresarial colombiano, el cual, en más de un 90% son MiPYMES”.



Los conservadores consideran que seguirán en la defensa de los desempleados, trabajadores informales y especialmente al emprendimiento y las MiPymes en el sector empresarial, y plantean que “la clave del éxito de los mercados laborales está en ponerle atención al bienestar social, como al crecimiento y sostenibilidad de las empresas, ambas por igual, no una a cargo de la otra, como nos enseñan los expertos.



Y sostienen que el proyecto del gobierno es “oneroso, rígido y poco competitivo, lo que incrementará los infortunados indicadores de desempleo e informalidad. Invitamos al Gobierno Nacional y a las demás bancadas a abrir un espacio de diálogo y concertación en la búsqueda de un texto equilibrado entre lo social y el crecimiento económico, que vaya en sintonía con las verdaderas necesidades que el país reclama”.



Frente a la reforma a la salud, los conservadores se unieron con los partidos de la U y Liberal para presentar una contrarreforma al gobierno, de la cual aún no se conoce el articulado final. No se descarta que con la reforma laboral puedan llegar a presentar un texto unificado de cambios.