"No estuve secuestrado": Ministro del Interior habló sobre "canje" para liberar a policías

El ministro del Interior, Alfonso Prada, se refirió a la declaración del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien aseguró que el funcionario se canjeó por la libertad de los 78 uniformados retenidos en la vereda Los Pozos, de San Vicente del Caguán.



Prada aseguró que en ningún momento estuvo secuestrado, ni tampoco ninguno de los ministros que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.



“No estuve secuestrado ni ningún ministro estuvo secuestrado, si escuchan con tranquilidad, con claridad la declaración del director general de la Policía dice, literalmente, los altos funcionarios no estuvieron secuestrados”, afirmó Prada.



Prada reiteró que “él (Sanabria) utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a medios refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la Policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino”.



El Ministro del Interior aseguró que la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de no ordenar ninguna acción armada por parte de las Fuerzas Militares fue la acertada, debido a las diversas complicaciones que se vivieron en la zona.



“Ahí lo que había era una asonada, un levantamiento ciudadano (…) cuando el señor presidente Gustavo Petro dice ‘yo fui quien ordenó que no entrara el Ejército con armas’, es porque allí habría podido suceder una catástrofe, no solo de muerte de los policías, sino la muerte de los campesinos que estaban allí”, explicó Prada.



El Ministro también aseguró que fue un requisito la liberación de los uniformados de la Policía para que él ingresara a dialogar con el campesinado, por tal motivo, afirmó que él mismo le entregó los uniformados al director de la Policía para, a continuación, reunirse con el movimiento. “Fue un requisito obligatorio que entregaran la Policía para que yo entrara”, enfatizó Prada.



Finalmente, reiteró que, si en el lugar se llegara a determinar que hubo un secuestro por parte del campesinado, será la Fiscalía General la que defina qué fue lo que ocurrió y señaló que sus opiniones y las del director de la Policía simplemente son opiniones de funcionarios públicos.



“Sí había una tensión enorme, pero a partir de ese momento hubo mucho respeto por la institucionalidad que representábamos allá en Los Pozos. Me pude desplazar a donde yo quisiera, yo podría ir a la tienda a comprar lo que quisiera, sin problema, las dos noches dormí en el batallón que hay del Ejército en San Vicente del Caguán”, explicó Prada.



Las explicaciones del ministro Prada se dan después de haber sido cuestionado por catalogar la retención de los uniformados de la Policía como un cerco humanitario.