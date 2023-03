Karen Abudinen respondió a dardo de Francia Márquez: "Es la que viaja en 'helicóptero' con plata de los colombianos"

La exministra de las TIC, Karen Abudinen, no se quedó en silencio y salió a responder el dardo que la viceministra Francia Márquez lanzó este viernes cuando, al hacer referencia al escándalo de Centros Poblados, aseguró que el gobierno del presidente Gustavo Petro no se va a 'abudinear' el dinero de la conectividad del país.



"Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se 'abudinee' los recursos de la conectividad, éste será el que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo, porque tenemos la potencialidad y así se lo hemos exigido a la ministra, qué es momento de empezar a conectar al país con el mundo", comentó.



Al respecto, Abudinen no solo respondió a las declaraciones de la Vicepresidenta, sino que también contraatacó y lanzó su propio dardo al referirse a la polémica que han desatado los viajes de Márquez en helicóptero. Además, no perdonó la mala hora que ha pasado Petro y también criticó las acusaciones que hay en contra del hermano y el hijo mayor del Presidente.



"Ustedes quieren sacar a los corruptos de la cárcel, negocian con narcos. Eres la que viaja en “elicoptero” con la plata de los colombianos, No dejan actuar a la Policia, ahhhh y se me olvidaba, tienen al hijo y al hermano del Pte haciendo negocios. Todo en menos de 7 meses", escribió.

