"Este Gobierno no se 'abudineará' el dinero": el nuevo polémico dardo de Francia Márquez

Un fuerte dardo al gobierno de Iván Duque lanzó este viernes la vicepresidenta Francia Márquez cuando, en medio de la instalación de las mesas de acción comunal, hizo referencia al término 'abudinear' que fue utilizado para calificar el escándalo de Centros Poblados por el que la exministra Karen Abudinen salió del Ministerio de las TIC.



La Vicepresidenta, haciendo referencia al escándalo por la pérdida del dinero que había sido destinado para llevar internet a las zonas más apartadas del país, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no se "abudineará" los recursos que se destinen para gestionar la conectividad en el territorio colombiano.



En el evento, en el que también estaba la actual ministra de las TIC, Sandra Milena Urrutia, la Vicepresidenta manifestó que, a diferencia de lo ocurrido en el Gobierno de Duque, esta vez sí se van a adelantar los proyectos de conectividad.



"Aquí está la ministra de la conectividad, de las TIC, pues este no será el Gobierno que se 'abudinee' los recursos de la conectividad, éste será el que tiene que ayudar a conectar a Colombia con el mundo, porque tenemos la potencialidad y así se lo hemos exigido a la ministra, qué es momento de empezar a conectar al país con el mundo", comentó.



Al respecto, la ministra Urrutia fue enfática en que el objetivo es lograr que haya un 85% de cobertura en materia de conectividad en todo el país, a lo que la Viepresidenta respondió que "hay que generar oportunidades en los territorios históricamente excluidos y marginados, que no son solo territorios rurales, que son también territorios urbanos.

