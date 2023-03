Petro propuso a su homólogo de México una cumbre de países americanos sobre la migración

Durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente Gustavo Petro le propuso a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, que se haga en su país una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre la migración.



"Le propuse al Presidente de López Obrador una cumbre de países americanos alrededor del tema de migración en Ciudad de México y abordarlo de manera conjunta, sin exclusiones políticas", dijo el mandatario.



Además dijo que el problema tiene como causa también la carencia de agua y alimentos, "y la respuesta no son las ametralladoras y los muros y los campos de concentración".



Por otro lado, propuso también lograr un tratado para suministrar energías limpias a Estados Unidos y Canadá. "Si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica, que no solamente tendríamos seguridad, no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias, para nuestras propias sociedades, para las que tienen por razones geográficas déficit, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y del Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica", dijo Petro.



El Presidente Petro propuso también fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. "¿Por qué no fortalecemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿De esa carta de derechos liberales que hay que mantener, la ampliamos hacia los derechos ambientales, de la mujer y colectivos de última generación? ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial?", afirmó el mandatario en la reunión efectuada en Buenos Aires.

“Propuse al Presidente de México, @lopezobrador_, una cumbre de países americanos alrededor del tema de migración en CDMX y abordarlo de manera conjunta, sin exclusiones políticas": Presidente @petrogustavo en la @CumbreIberoA. pic.twitter.com/EV3zhxCTXx — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2023

Petro habló de la guerra en Ucrania y de la crisis climática, y recalcó que el mundo y América Latina necesitan la paz. "Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que la misma guerra", sostuvo.



Señaló que, en lo que lleva de Gobierno, ha expuesto que es "el principal problema que hoy afronta la humanidad", y reiteró que "es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad".