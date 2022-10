"Estamos apostando a que no baje de $ 20 billones": senador Bolívar sobre reforma tributaria

Gobierno y congresistas del Pacto Histórico se reunieron este lunes en la Casa de Nariño, en donde revisaron los diferentes aspectos que han rodeado a la reforma tributaria en las últimas semanas y las modificaciones que ha tenido el proyecto.



En la reunión participaron algunos ministros y senadores como Gustavo Bolívar y Clara López. Bolívar manifestó que la reunión se continuará en la tarde con el presidente Gustavo Petro, quien no pudo asistir al encuentro en la mañana.



“Hoy empezamos una reunión con los ministros que terminamos esta tarde con el señor presidente y los coordinadores ponentes. Se busca avanzar en que haya mucho consenso entre todos los partidos para que el monto de la tributaria sea el mayor posible para darle un buen mensaje a los mercados internacionales, sobre todo a las calificadoras de riesgo”, expresó Bolívar en declaraciones.



El Senador además reiteró que el Gobierno le apuesta a no bajarse de $20 billones en el valor total de la tributaria. En la reunión de la tarde también se definirá si se gravarán o no las pensiones superiores de los $13 millones.



“Estamos apostando a que no baje de $20 billones, hoy está en $21,9 que fue lo que se aprobó en la ponencia de primer debate, pero estamos apostando que no baje esos $1,9 billones. Lo de pensiones es un artículo que tiene mucho consenso entre todas las bancadas, pero se va a revisar a fondo”, expresó Bolívar.



Y agregó: “Se cree falsamente que si se aprueba una tributaria muy alta el dólar sube, es todo lo contrario, lo que están esperando los mercados, nuestros acreedores, el Fondo Monetario Internacional, etc, es que haya una tributaria que le dé estabilidad al déficit fiscal, a bajarlo”.