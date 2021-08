La convocatoria que busca revocar el mandato del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quiere tomar un segundo aire a partir de este mes.



Para ello, unieron sus esfuerzos tres de los cuatro comités que el Consejo Nacional Electoral, CNE, avaló en abril pasado: ‘Decisión Ciudadana por la Democracia: Decide’, ‘S.O.S Cali, Revocatoria Ya’ y ‘Todo por Cali’, a los que se unió la iniciativa ciudadana ‘Firmá por Cali’, que se comprometió a apoyarlos logísticamente y en la búsqueda de financiación, con empresarios y ciudadanos.



Esto, después de que los líderes de estos cuatro grupos encontraran, según aseguran, reparos a la gestión adelantada por el otro comité aprobado por el CNE, ‘Cali Primero’, promovido por Harold Viáfara y que hasta junio había reunido cerca de 40.000 firmas.



De hecho, Fabio Orejuela, vocero de ‘Firmá por Cali’, indica en un comunicado que Viáfara “jugó con la confianza y la ilusión de miles de ciudadanos que firmamos, y apoyamos dicho ejercicio. Hoy es claro, varios meses después de iniciada dicha iniciativa, que las firmas recolectadas por Harold Viáfara, financiado por el empresario de la noche Carlos Paz, están secuestradas. La falta de claridad, rendición de cuentas y honestidad de dicho comité son evidentes”.



En ese mismo sentido , Claudio Roberto Botina, promotor del grupo ‘Todo por Cali’, pregunta: “¿Qué se hicieron las firmas y qué están haciendo con ellas?”, y Carlos Morales, integrante de ‘Firmá por Cali’, agrega: “Sabemos que el actuar de ellos (‘Cali Primero’) para escaparse” del avance de la revocatoria “es decir que no reunieron las 90 mil firmas”.



Sin embargo, Viáfara le dijo a El País que el comité ‘Cali Primero’ sigue adelante en su propósito de destituir al alcalde Ospina.

Lo cierto es que desde hace dos meses los voceros de los otros grupos que buscan la revocatoria del Mandatario acordaron acoger el formulario que le fue avalado al comité ‘Decide’, que lidera Álvaro Contreras.



“Vimos la necesidad de hacer una unión, desunidos no íbamos a lograr nada. Yo renuncié a mis formularios porque prima es el bienestar ciudadano y lo que está sucediendo en nuestra ciudad, más que los intereses personales”, comenta Botina.



Entonces, tras firmar un acta de compromiso, se propusieron recolectar 130.000 firmas antes del próximo 3 de noviembre y presentarlas ante la Registraduría Nacional para que certifique su validez y pueda continuar el proceso en contra de Ospina.



Sin embargo, Contreras reconoce que “la gente es reacia a firmar y a participar en este proceso democrático porque le preocupa cómo se va a utilizar su firma” y también que “nos encontramos con personas que ya habían firmado en el comité de Viáfara”.

Es por ello que están haciendo un llamado a la ciudadanía para que vuelva a firmar, pero esta vez en el formulario de ‘Decide’, que ya está disponible en el hotel Torre de Cali y en la sede del Colegio Bilingüe Lancaster, ubicado en el barrio El Refugio.



Jorge Iván Ospina “es uno de los peores alcaldes que ha tenido Cali, esta revocatoria la hacemos con base a todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, también por los dineros mal destinados e invertidos en la anterior Feria de Cali Virtual, el alumbrado navideño y los destinados por el Gobierno Nacional para la pandemia y por cómo va a ser el cobro a la ciudadanía del préstamo que le hizo la banca del Municipio”, dice Contreras, al explicar las razones por las que insisten en el proceso de destitución.



A su vez, Orejuela añade que “las encuestas muestran que el Alcalde tiene solo 23 % de aprobación. Por eso no debería estar en su mandato y por eso invitamos a ese otro 76 % a que firme y nos acompañe. Necesitamos muchas firmas ante las jugadas que hace nuestro Alcalde”.



Como se sabe, la Registraduría exige como mínimo la presentación de 87.000 firmas válidas, por lo que los voceros de esta iniciativa anuncian que una empresa privada les ayudará en la revisión de los formularios antes de entregarlos a los entes electorales.

Al reconocer que son conscientes de que les quedan menos de tres meses para sumar las 130 mil firmas que esperan reunir, informan que el formulario también se encuentra disponible para su descarga en la página web www.firmaporcali.com y, que una vez firmado, las personas pueden solicitarles a los promotores que lo recojan en sus casas.



Para esas y otras tareas cuentan con un grupo de 40 personas, que también recorrerán barrios y zonas representativas de la ciudad, tales como Imbanaco, donde este martes se promovió una firmatón.

Según el comité ‘Decide’, uno de sus ejes centrales es la transparencia, por eso se comprometen a informar cada semana cómo va el avance en el recaudo de las firmas.

Lo que sigue



En caso de que las firmas sean certificadas por la Registraduría Nacional, se convocaría a un referendo donde los caleños y las caleñas votarían a favor o en contra de la revocatoria del Mandatario local, que se realizaría a comienzos del próximo año.



“Por eso, uno de nuestros afanes es recolectar las firmas rápido, porque sabemos que este año es muy difícil que logremos votar”, anota Orejuela.



Ahora bien, de ganar el sí a la revocatoria, los partidos que avalaron la candidatura de Ospina, la Alianza Verde y el Liberal, deberán presentar una terna de candidatos, de los cuales el Presidente de la República escogería uno para nombrarlo Alcalde ad hoc, mientras que la ciudadanía caleña vuelve a las urnas para escoger al nuevo Mandatario de la capital del Valle.

Este jueves, a las 11:00 de la mañana, en el Parque de los Poetas tendrá lugar el lanzamiento de esta nueva iniciativa que busca animar a los caleños a sumarse a esta propuesta de destitución del actual Gobernante.



“La crisis de económica, de seguridad y confianza que atraviesa Cali tiene como factor común los desaciertos del médico Jorge Iván Ospina, por eso las encuestas muestras que seis de cada diez caleños quiere revocar el mandato del actual alcalde”, concluye el comunicado de ‘Firmá por Cali’.

“‘Cali Primero’ continúa hasta el final”

“Las firmas están en poder de ‘Cali Primero’. No hemos entregado el proceso y continuamos en el propósito de conseguir las 90.000 firmas válidas”.



Con estas palabras, Harold Viáfara, promotor del otro comité avalado por el CNE para buscar la revocatoria del alcalde Jorge Iván Ospina, respondió a los cuestionamientos realizados por los otros grupos que están recogiendo firmas con el mismo propósito.



“Esas firmas no se le pueden entregar a ningún particular, porque gozan de habeas data, o sea, del privilegio de que no podemos decir quién la está firmando y nosotros, como comité, estamos obligados a darle el informe a la Registraduría”, añadió el líder de ‘Cali Primero’.



Con respecto a los cuestionamientos por la financiación de su iniciativa por parte del empresario Carlos Paz, Viáfara indicó que sí recibió apoyo económico de su parte. “’Cali Primero’ recibe apoyos de todas las personas y organizaciones que quieran colaborarnos voluntariamente, pero yo no puedo saber si hizo contacto o negocios con otro”, explicó aludiendo al hecho de que, según algunas versiones, Paz sería cercano a Ospina.



Viáfara reiteró que “‘Cali Primero’ continúa hasta el final. No nos vamos a bajar. No tenemos los recursos, pero esta Administración tiene que caer”, y agregó que si el otro grupo de revocatoria logra obtener las firmas necesarias, “también ganamos nosotros”.

En detalle

Cristobal Ernesto Navia, vocero de ‘SOS Cali, revocatoria ya’, también se sumó a la nueva iniciativa que busca la destitución del actual Alcalde.



Según los organizadores del comité ‘Decide’ y del grupo ciudadano ‘Firmá por Cali’, en los próximos días se espera contar con tres carpas donde estarán disponibles los formularios para la firma de los interesados.



Tanto los líderes de los comités agrupados en ‘Decide’ como el vocero de ‘Cali Primero’ aseguraron no estar asesorados o apoyados por ningún partido político de la ciudad.