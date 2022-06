El Valle fue uno de los bastiones del triunfo de Petro y esto es lo que espera del nuevo Presidente

Gustavo Petro, el nuevo presidente de Colombia, debe ser recíproco con el respaldo que el Valle del Cauca le entregó en las urnas. Es importante que él mire hacia la capital y los diferentes municipios de este departamento, como una región que le aporta grandemente al desarrollo del país, pero a la que, muchas veces, sus recursos no le alcanzan para darle respuestas a las demandas de infraestructura, educación, salud y temas sociales que hace su población.



En esto coinciden políticos y líderes gremiales consultados por El País, que esperan que el Mandatario electo ayude a ejecutar importantes proyectos en Cali y el resto del Valle, como la descontaminación del río Cauca, el tren de cercanías, la doble calzada Buga-Buenaventura y fortalecer la educación y la seguridad.



El pasado domingo, cabe recordar, el Valle del Cauca le aportó a Petro 1.310.236 votos, que representaron casi el 64% de la votación total registrada en esta región. Y ya en la primera vuelta de las elecciones presidenciales los vallecaucanos también le habían dado un respaldo mayoritario al entonces candidato del Pacto Histórico.



Por eso, líderes políticos y gremiales sostienen que esperan que el mandatario sea recíproco con el masivo apoyo que recibió de los vallecaucanos en las urnas.



María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, dijo que “esperamos seguir trabajando en esa agenda regional los temas de educación de calidad, acceso a la salud y de medio ambiente, como la descontaminación del río Cauca. Los temas de infraestructura, que son fundamentales para la competitividad del puerto de Buenaventura y los temas sociales de este municipio: agua 24 horas, educación, etc".



La dirigente agregó que "tenemos en el Valle del Cauca un gran ejemplo de lo que es trabajar juntos, que es ‘Compromiso Valle’ y ponemos esta experiencia al servicio del país, porque creemos que lo que hemos hecho en el departamento los empresarios, los jóvenes, las fundaciones, la comunidad en general, es sin duda, un ejemplo que debe seguir Colombia”.



Lea aquí: Pacto Histórico sostuvo la primera reunión como bancada de gobierno



Por su parte, Duvalier Sánchez, representante a la Cámara electo por el Valle y quien respaldó la coalición del Pacto Histórico, dijo que “esperamos de Gustavo Petro un Gobierno que le dé real importancia al desarrollo de los municipios que han esperado eso por tantos años, sobre todo en el Litoral Pacífico, y eso incluye a Cali y al Valle del Cauca".



El electo congresista agregó que "las grandes migraciones producto del abandono del Estado se dan de todos estos municipios con violencia, con problemas de narcotráfico, de grupos ilegales y Cali las recepciona todas, al igual que otras grandes ciudades del departamento, lo que les genera una presión social y económica".



"Por eso esperamos la cofinanciación por parte de la Nación del tren de cercanías, que está en fase de factibilidad. La primera línea es Jamundí-Cali. Esos municipios y la Gobernación han hecho un esfuerzo económico. Se espera que los estudios estén para el próximo año, y con ellos empezar la licitación. Si lo sacamos adelante sería el primer transporte regional sostenible de Colombia", dijo.



Le puede interesar: Presidente electo Gustavo Petro sostuvo conversación telefónica con Antony Blinken



Sánchez aseguró que es necesario que se le cumpla a Buenaventura con las obras de infraestructura, como terminar la doble calzada Buga-Buenaventura y los proyectos sociales que están comprometidos después del paro cívico: la red de salud pública, la red de acueducto y alcantarillado, mejoramiento de la estructura educativa, vivienda social, un plan para promover y generar empleo y oportunidades.



Por último, señaló, "pedimos seguridad para el Pacífico colombiano, que lleguen las vías, las oportunidades, el apoyo a los campesinos, a los indígenas, a las comunidades afro. Apostarle al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que son todos esos proyectos para implementar el Acuerdo de Paz, clave para poder reducir la inseguridad. Implementar el Acuerdo Final, darles garantías a las víctimas, a los reincorporados, a los proyectos colectivos para la seguridad".



De otro lado, Octavio Quintero, presidente de Fenalco Valle, sostuvo que “a Cali y al Valle del Cauca les ha tocado cargar un peso grande con los temas sociales del desplazamiento por la violencia en Cauca y Nariño, a raíz del narcotráfico. Queremos por parte del nuevo Gobierno que entienda que, sobre todo Cali, no puede cargar con esa presión social que recibe todos los días y que los recursos nunca podrán darles respuesta a tantas necesidades".



El nuevo gobierno, señaló, debe entender que "la seguridad de Cali y el Valle es un tema geopolítico que requiera una mirada sistémica de la región, pues aquí convergen desplazamiento, narcotráfico, falta de oportunidades".



"Las comunidades costeras, como las de Buenaventura, llegan a Cali porque no tienen posibilidades en sus regiones. Entonces, uno de los principales pedidos es fortalecer ese tema social en toda esta zona, acompañar las regiones en su territorio para que no se desplacen a Cali y el Valle del Cauca. Y segundo, privilegiar el tema de la seguridad en esta región. Igual, que las obras que vienen en marcha se sigan realizando”, puntualizó.



Entre tanto Claudia Calero, presidenta de Asocaña, dijo que "desde el sector agroindustrial de la caña estamos listos a trabajar en conjunto por el bienestar de la región y el progreso del país”.



Lea aquí: ONU destaca transición y diálogo entre gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro



La dirigente gremial enfatizó que "Colombia tiene muchos retos por superar y estamos seguros de que para hacerlo debemos estar unidos en un escenario donde se trabaje por el bienestar de las comunidades, la generación de empleo, las libertades económicas y el respeto a las instituciones, la Constitución y la ley".



Para el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, “es notorio el respaldo que el Valle del Cauca le entregó a Gustavo Petro y su compromiso con el departamento debe ser enorme, con inversión, que es fundamental para las vías terciarias en la malla vial de la zona rural. Se espera que ayude a fortalecer el tejido empresarial del Valle, la conectividad".



También, agregó, es necesario "que su Gobierno ayude a disminuir el desempleo que tienen Cali y el departamento y a mantener su crecimiento económico, pues esta es la condición para que se cree empleo de calidad. Y se requieren acciones urgentes para que el Valle y Cali abandonen los deshonrosos lugares de ser la ciudad y el departamento más violentos de Colombia”.



Finalmente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que su administración prepara un proyecto que presentará al mandatario electo, con el fin de buscar apoyo de la Nación para proyectos clave de la ciudad. En ese paquete, anticipó, tendrán prioridad los proyectos del Tren de Cercanías y la Universidad Distrital para Cali.