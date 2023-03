"Deben mostrar gestos de paz": El ultimátum del MinInterior al ELN tras ataque al Ejército

Un significativo ultimátum sobre la continuidad de los diálogos de paz envió el ministro del Interior, Alfonso Prada, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego del ataque contra el Ejército Nacional que dejó nueve militares muertos en el Catatumbo.



El Ministro, quien también es el vocero del Gobierno, aseguró que la guerrilla del ELN debe mostrar verdaderos gestos de paz y demostrar que sí desea mantener los diálogos que actualmente sostienen con el Gobierno Nacional.



Lea además: Capturan en Cali y Buenaventura a implicados en crimen

de dos trabajadoras de Univalle



"La notificación para el ELN es o tiene gestos de respeto con los colombianos, gestos de paz o es muy difícil sostener un discurso frente a Colombia para mantener un diálogo, pero vamos a intentar mantener incólume la voluntad de paz", manifestó Prada.



En medio de su intervención en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el Ministro también aseguró que es "vergonzoso" estar sentado en una mesa de negociación que busca la paz, cuando al tiempo están atentando contra la Fuerza Pública.



"Es vergonzoso estar sentado en una mesa de negociación cuando hay semejante atrocidad contra los miembros de la fuerza pública", indicó Prada al tiempo que reiteró que el ELN tiene que demostrar sinceridad y seriedad sobre el proceso de paz, pero que será el presidente Gustavo Petro y el equipo negociador del Gobierno quienes definan si se sigue o no con los acercamientos.



Lea también: Capturan a integrante del Clan del Golfo y desmantelan campamento ilegal en el Chocó



"Lo que he dicho es que cuando se está en la mesa de diálogo hay todas las posibilidades, continuarla, levantarla o terminarla. El presidente Petro ha sido muy enfático en decir que estamos trabajando por construir la paz, pero no es por miedo, es porque entendemos que es fundamental la desmovilización de todas estructuras que están generando sangre en el territorio colombiano, como lo hicieron en Norte de Santander", precisó el ministro Prada.