¿Cómo jugarán Hernández y Petro? Esto es lo que se prevé sobre posibles alianzas para segunda vuelta

El próximo domingo 19 de junio, Colombia elegirá a su nuevo mandatario en la segunda vuelta presidencial entre el ingeniero Rodolfo Hernández, la gran sorpresa electoral de este domingo, y el candidato del Pacto Histórico y puntero en las elecciones, Gustavo Petro.



A partir de este momento, las alianzas políticas que ambos candidatos logren consolidar serán el centro de atención. Precisamente, el politólogo de la Universidad Icesi, Juan Pablo Milanese, se pregunta en ese sentido si, en el contexto político actual, se darán esas alianzas.



“Creo que no. Lo que se va a dar es un direccionamiento de votos que es más o menos obvio. Lo más probable es que el voto de Federico Gutiérrez se mueva en su mayoría hacia Rodolfo Hernández. Esos votos se van a transferir en esa dirección haya o no haya alianza entre ‘Fico’ y Rodolfo”.



Lea aquí: Gustavo Petro y Rodolfo Hernández definirán la Presidencia en segunda vuelta



Justamente, tras no alcanzar los votos suficientes para llegar a la segunda vuelta, Federico Gutiérrez aseguró que votará por Rodolfo Hernández. “ Esa es la forma más sensata de cuidar la democracia y cuidar las libertades”, aseguró en el discurso en el que reconoció su derrota. Más adelante agregó:



“Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo Lara ( su fórmula vicepresidencial) y yo, votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. No somos ni seremos indiferentes y queremos lo mejor para el pueblo colombiano”.



Vicente Torrijos, profesor de ciencia política, coincide en que más que alianzas lo que se dará en segunda vuelta es un redireccionamiento natural de los votos de los candidatos perdedores. En el caso de los votantes de Sergio Fajardo, se repartirán entre Gustavo Petro, el ingeniero Hernández, pero también en el voto en blanco.

Uno de los asuntos a resolver en los próximos días será el apoyo del partido Liberal, que se había decantado por Fico pese a haber conversado con Gustavo Petro.

“El del centro es un voto que se dispersa prácticamente por la mitad. En cambio, lo que sucede con la candidatura de ‘Fico’ sí tiene nombre propio: sus votos se irán a Rodolfo Hernández. El perfil ideológico de ese votante cuenta mucho, y es evidente que aunque el ingeniero es ante todo un candidato pragmático, no es un candidato comunista, como consideran a Petro los votantes de ‘Fico’. Por lo tanto la afinidad ideológica pasa al primer lugar”, comenta Torrijos, quien considera, por otro lado, que una posible alianza entre Fajardo y Rodolfo Hernández, como se mencionó en los últimos días de la primera vuelta, “sería contraproducente para el ingeniero”.



“No hay ningún incentivo para que lo haga, teniendo en cuenta la escasa votación de Sergio Fajardo este domingo (880 mil votos). Eso en cambio sería un desgaste para Rodolfo. Él ya sabe que por simple relación estadística ese votante se va a dividir en dos, y ninguna negociación o alianza podría impedir eso”.



En su discurso de este domingo, Fajardo aseguró que hoy, lunes, se iba a reunir con los integrantes de la Coalición de la Esperanza para manifestar una posición sobre cuál es el camino a seguir en el nuevo contexto político.



“No tengo duda de que nuestras posiciones están vigentes. Somos un polo a tierra, que cuando Colombia quiera mirar más allá de ese malestar, nos va a encontrar. Lo único que quiero decirles es que cuidemos a Colombia. Nuestra Colombia está muy adolorida. Tiene esa mezcla de rabia, insatisfacción y tristeza. Vamos para una época muy difícil”, aseguró.



Una de las dificultades que tendría Rodolfo Hernández para hacer alianzas es su discurso: ha tratado de corruptos a la mayoría de los políticos y partidos.

¿Gustavo Petro llegó a su techo?

Este domingo, Gustavo Petro obtuvo ocho millones y medio de votos. Superó en medio millón de votos sus resultados de hace cuatro años, cuando se enfrentó en segunda vuelta al actual presidente, Iván Duque.



Para Lina María Orozco, politóloga de la Universidad Javeriana, el candidato del Pacto Histórico llegó “ a su techo de votantes”, sobre todo por lo que sucede con los partidos políticos en Colombia: tienen diversas líneas ideológicas a su interior y en las distintas regiones.



“Hablando del partido Verde, por ejemplo, vimos que algunos ya migraron en primera vuelta a la campaña de Petro. En cambio Rodolfo Hernández tendría los apoyos de los candidatos de derecha que perdieron: Federico Gutiérrez, Enrique Gómez y algunos de los votantes de John Milton Rodríguez”.



Como quedó la foto electoral del país, a hoy, el favorito para ser el presidente de los colombianos, entonces, sería Rodolfo Hernández, quien además tiene un gran margen de negociación: aún no ha terminado de hacer los ‘guiños’ para quien lo acompañe en su gobierno.



“Las cartas que tiene Petro para negociar ya son limitadas. En cambio el que tiene la gran jugada hoy es Rodolfo Hernández”, concluye la politóloga Lina María Orozco.

“No seremos parte del gobierno de Rodolfo”

En su discurso de este domingo, en el que anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez aclaró que será Rodolfo quien responda por sus acciones y que ni Rodrigo Lara, su fórmula vicepresidencial, ni él, harán parte de su gobierno en caso de una victoria en segunda vuelta el próximo domingo 19 de junio.



“Vamos a mantener una posición de veeduría y siempre tratando y buscando de manera sensata, oportuna y coherente de unir a Colombia”, dijo Federico.



Según ‘Fico’, las razones de su decisión para apoyar al ingeniero es porque considera a Gustavo Petro “un peligro para el país“.



“ Gustavo Petro por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho no le conviene a Colombia, sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos”.



Federico Gutiérrez finalizó invitando a todas las personas que votaron por él a cuidar la democracia “y por lo tanto votar por Rodolfo Hernández”.



Petro, por su parte, puso en duda en su discurso la capacidad de Rodolfo Hernández para luchar contra la corrupción, lo calificó como un suicidio o un tiro en el pie y criticó sus posturas favorables a Hitler y contrarias a las mujeres.

Los otros apoyos

El pastor John Milton Rodríguez no se ha pronunciado aún, pero su ideología es más cercana a Hernández que a Petro, mientras que Enrique Gómez ya anunció que adhiere al ingeniero. Con esos apoyos, el candidato sorpresa en la primera vuelta para junio se estaría acercando a los 12 millones de votos.



El crecimiento de Petro está claro que lo debe hacer con un nuevo electorado, más no ganando votos de los candidatos con los cuales estuvo compitiendo durante estos meses, los cuales ya se acercaron a Hernández.



La dupla del Pacto Histórico deberá buscar nuevos votos en el conglomerado de los colombianos abstencionistas que es de 45%. Para la votación de la primera vuelta en total fueron a las urnas 21.4 millones de colombianos de los 39 millones habilitados votar.



A tres semanas de la segunda vuelta presidencial y sin que aún arranque la campaña para esta etapa, las cosas están así, con un Rodolfo Hernández con más posibilidad de crecer y con posibilidad de ganar y con un Gustavo Petro con un escenario de mayor dificultad para subir a al menos a 10.3 millones de votos que fue la cantidad con la cual ganó Iván Duque en 2018.