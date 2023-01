Avalancha de proyectos: estas son las reformas que discutirá el Congreso

Desde la semana pasada el Gobierno Nacional empezó a mostrarles a todos los partidos, tanto los de su coalición como los de oposición, la agenda que espera tramitar en el Congreso durante la entrante legislatura.



El encargado de socializar esa lista no podía ser otro que el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien en su debut del semestre pasado logró que las mayorías que el presidente Gustavo Petro consolidó en el Congreso desde julio le aprobaran normas tan importantes como la Reforma Tributaria, el Presupuesto General de la Nación y la primera vuelta de las reformas a la jurisdicción agraria y la política.



Con ese optimismo, el funcionario arrancó reuniéndose con la bancada de la Alianza Verde y una parte del liberalismo y esta semana le presentará al Pacto Histórico el paquete de iniciativas oficiales.



Por ahora son 31 proyectos los previstos, 16 nuevos, que se empezarán a estudiar desde la primera semana de febrero en sesiones extraordinarias, entre los que se destacan el Plan Nacional de Desarrollo, el cual está valorado en más de mil billones de pesos y la ley de adición presupuestal, con la que se incluirán los 20 billones de pesos que se recaudarán a través de la Reforma Tributaria.



También reveló que la orden impartida por el presidente Petro a sus ministros es garantizar que las iniciativas que ya están en trámite también se aprueben en este semestre, entre ellas la reforma política.



Una misión difícil, puesto que este es el periodo de sesiones más corto del Congreso, comenzando el 16 de marzo y terminando el 20 de junio, por lo que será clave el trabajo que se logre adelantar en las extras.



Es decir, en promedio la Administración Petro espera que en casi cinco meses los senadores y los representantes a la Cámara no solo aprueben cuatro reformas constitucionales que están en trámite sino también que comiencen la discusión de las llamadas reformas sociales: salud, laboral y pensional, de las cuales ya hay mucho debate, incluso al interior del mismo Gobierno, pero de las cuales todavía no se conocen los borradores finales.



Pero en el afán legislativo del Ejecutivo también está la radicación del proyecto que crea el nuevo Código Minero, el de la modernización de la Policía, la aceptación de responsabilidad penal, la humanización penitenciaria, el régimen sancionatorio de transporte y el Código Ferroviario.



También una iniciativa de desmonte de vehículos; el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la reforma a la Ley de Servicios Públicos, el Código Nacional de Tránsito, el Sistema Nacional Ambiental y un acto legislativo de transferencias a municipios.



A este listado de proyectos se suma la reforma del Código Electoral, el que busca la prohibición de fracking y cinco acuerdos y tratados internacionales; además del cambio de nombre del Ministerio de Cultura, la ley que crea el día de la diversidad étnica y cultural; la de entretenimiento cruel con animales y el reconocimiento y fortalecimiento del sector de la música en Colombia.

Por comisiones

Como es tradicional, en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara estará centrado gran parte del trabajo legislativo de las próximas semanas.



En ellas se dará trámite en segunda vuelta a los actos legislativos de la reforma política, el del campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción especial agraria y el que regula el uso del cannabis en el país.



A esas tareas se suma el compromiso del Ejecutivo con los alcaldes, en el sentido de presentar una reforma a las transferencias de los municipios, pero, por tratarse de reformas a la Constitución Nacional, no se podrán estudiar de forma conjunta.



Los que sí podrán tener mensaje de urgencia son la ley de sometimiento a la justicia o ley de aceptación de responsabilidad penal, la ley de humanización penitenciaria y la modernización de la Policía.



Las cuentas del Ejecutivo pasan porque el 16 de marzo se empiece el trámite de asignar ponentes para que se pueda dar el quinto debate de las reformas constitucionales en estudio en las Comisiones Primeras tanto de Senado como de Cámara de Representantes.



A su vez, en las Comisiones Segundas se espera discutir el acuerdo entre Colombia y Venezuela sobre el transporte por carretera; la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial; la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.



Las Comisiones Terceras y Cuartas ya tienen planillados los dos asuntos centrales del semestre: el Plan Nacional de Desarrollo y la ley de adición presupuestal, iniciativas que serán presentadas en febrero, con mensaje de urgencia por parte del Ejecutivo, lo que permitirá su estudio conjunto, a fin de que estén aprobadas en mayo.



En las Comisiones Quintas está previsto seguir con la prohibición del fracking, la ley de prohibición de entretenimiento cruel con animales, el Código Minero y la Ley del Sistema Nacional Ambiental.



Las Comisiones Sextas de Senado y Cámara deberán encargarse del trámite de leyes como el desmonte de vehículos, el Código Ferroviario, el Código Nacional de Tránsito, el Régimen Sancionatorio, la reforma la Ley de Servicios Públicos y la creación del Día de la Diversidad Étnica y Cultural.



Entre tanto, con una corta pero compleja agenda, las Comisiones Séptimas empezar a discutir las reformas a la salud, la pensional y la laboral, las cuales, según las cuentas del Gobierno Nacional, deberán estar siendo aprobadas en junio, incluso en periodo de sesiones extraordinarias, de ser necesario.