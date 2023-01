Gobierno toma medidas para atender crisis en Nariño por derrumbe en la vía Panamericana

Desde Ipiales, Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer las conclusiones del consejo extraordinario de ministros que se desarrolló entre la noche del sábado 21 de enero y la mañana del domingo 22.



Las medidas buscarán atender la emergencia y la crítica situación de desabastecimiento que ha venido padeciendo esa zona del país, ocasionado por el derrumbe que afectó la vía Panamericana.



“Se produjo por el derrumbe de carretera Panamericana en una extensión bastante grande que a su vez es debido a su construcción encima de una falla geológica que recorre el país por el occidente. Estas circunstancias han asilado y dificultado las comunicaciones de manera grave de varios municipios del sur del Cauca, de todo el departamento de Nariño y del Putumayo con el resto del país”, expresó Petro en declaraciones.



Entre las medidas tomadas a corto plazo, el presidente manifestó que se abrirán unas vías alternativas que en este momento se está construyendo y que serían entregadas en aproximadamente 30 días para que nuevamente haya paso de transporte de carga y el vehicular habitual.



Lea aquí: "No hemos hablado de acabar con contratos de explotación de petróleo y gas": MinMinas



Mientras pasan los 30 días, el Gobierno efectuará otro tipo de medidas para que comience a entrar y a salir mercancía de Nariño.



“Se han establecido varias rutas que ya están en uso de abastecimiento de gasolina en el departamento, una de ellas marítima, otra que tiene que ver con el cruce por el territorio con el Ecuador, etc. La dificultad para traer gasolina a la región determinó un crecimiento especulativo de precios, nosotros hemos decidido ponerle fin a esa especulación”, expresó Petro.



El mandatario colombiano ordenó un límite en los precios de la gasolina y el Diesel, además el ejecutivo adquirirá las cosechas que produzca ese departamento.



“Esos precios tendrán como límite $8.916 galón gasolina y $8.396 galón Diesel. Compraremos como Estado, como Gobierno, cosechas del departamento de Nariño que serán algunas repartidas en zonas de empobrecimiento del departamento, la mayor parte de lo que exporta Nariño hacia el resto del país, se llevarán a los territorios con mayores índices de hambre en toda Colombia”, informó Petro.



El presidente Petro también dio a conocer que el Gobierno comprará una porción adicional de terrenos cercanos a donde ocurrió el derrumbe para reubicar a las familias que se vieron afectadas y perdieron su terreno, según el mandatario, pasarán de tener media hectárea, a cinco hectáreas de tierra fértil.



También se instalarán unas mesas de diálogo con las comunidades que están incomunicadas y con la industria lechera de Nariño.



“Buscamos que más de 400.000 toneladas de leche sean compradas por esta industria a los productores de leche del departamento con el fin de ser transformadas, queso, yogures, etcéteras, el Gobierno Nacional comprará la totalidad de esa transformación y la llevará al resto del país para los programas contra el hambre en Colombia”, informó el presidente.



Además, el ejecutivo se reunirá con los transportadores para garantizar que el Gobierno pagará los fletes del transporte de bienes menos perecederos provenientes de esa zona del país, esto para que a los productores agrarios de Nariño no les sea cobrado ese dinero.



“Nuestro Gobierno asume los fletes si logramos un acuerdo con las asociaciones de transportadores sobre su valor, su monto”, informó Petro.



Entre las otras medidas que tomará el Gobierno es garantizar el abastecimiento de gasolina y se limitará el precio de gas licuado.



“Haremos una evaluación de un poco más de una semana de su aplicación y dependiendo de los resultados haremos una nueva reunión aquí para valorar si se necesita entonces, si no han funcionado, la declaratoria de una emergencia nacional económica como lo estipula la Constitución”, expresó el presidente.