Así es la reforma a la Ley de Orden Público que fue radicada por el Gobierno en el Congreso

Una reforma integral a la llamada ley de orden público propuso el gobierno nacional al Congreso de la República, en donde pide que los acuerdos de paz no puedan ser interrumpidos en el cambio de un mandato presidencial y además que el servicio militar se irá desmontando de manera gradual por el servicio social para la paz.



El proyecto fue radicado este martes por los ministros de Interior, Alfonso Prada y Defensa, Iván Velásquez, en la Cámara de Representantes, con el apoyo de los partidos de gobierno Pacto Histórico y Alianza Verde, y otros partidos.



De acuerdo con el ministro Prada, este proyecto es que permite la política de paz de Estado y dispone de nuevas normas para tal fin. Al explicar la iniciativa Prada dijo que además de ser política de Estado la política de paz, las negociaciones se deberán mantener en el cambio de un gobierno.



Lea además: Ante recientes hechos violentos en el país, piden renuncia del Ministro de Defensa



“El proyecto plantea convertir en política de Estado la política de paz, eso implica que la da carácter vinculante a los acuerdos para que no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, que incluso los procesos de paz que estén incurso vinculen al gobierno siguiente y le de la continuidad de lo que es un derecho constitucional como es la búsqueda de la paz”, aseveró el ministro Prada.



Explicó además que en la ley el gobierno espere quede incluido que se vinculen los planes de paz a los planes de desarrollo nacional, a los planes de enfoque territorial, a los planes de sustitución de cultivos e incluso a los planes sectoriales.



Por otra parte el ministro Prada señaló que “se incorpora por primera vez el concepto de la seguridad humana como el camino hacia la paz total, se podrá llegar a las facultades que se le dan al gobierno nacional y a los negociadores a acuerdos finales pero se crea la figura de los acuerdos parciales, se reglamenta la figura del gabinete para la paz que sesione bimensualmente y con todos los ministerios porque todos tienen que ver con la paz”.



Con respecto al manejo de los recursos de la paz, Prada dijo que ahora será un sólo fondo y no cuatro como sucede en la actualidad, lo cual ha llevado a actos de corrupción con los dineros de la paz. “Los fondos de la paz que son cuatro ahora se crea uno solo con cuatro subcuentas para agrupar los mismos y hacer coordinación, sobre todo una rendición de cuentas y veeduría ciudadana, esto es porque a los dineros de la paz le han surgido ataques de corrupción y queremos una urna de cristal en ese procedimiento”.



Lea también: "La condonación de algunos de los créditos es una de las misiones": Nuevo director del Icetex



Unos aspectos más de la ley que espera la administración Petro es que habiliten los territorios nacionales e incluso internacionales para hacer los diálogos, se dispone de la figura de los diálogos regionales, con todas las competencias, “esto es un proceso de proceso de paz diferente”, sostuvo Prada.



Por su parte el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, sostuvo que “este proyecto tiene que ver con la creación del servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio, no significa que el servicio militar obligatorio se termine con la aprobación de esta ley”.



Explicó que los jóvenes colombianos lo que tendrán es la posibilidad de prestarlo por medio de algunas de las actividades que “se prevén como es la alfabetización o actividad relacionado con proyección del ambiente o promoción de derechos humanos o para trabajar con victimas del conflicto armado, entre otros”.



Velásquez sostuvo además que el gobierno deberá reglamentar el servicio social para la paz y sus modalidades que pueden prestarse, “con una importante previsión, que su implementación será gradual, esto significa que debemos examinar su implementación y de qué manera será dentro de las Fuerzas Militares”. Advirtió que de todas maneras las fuerzas van a seguir contando con los efectivos para el desempeño de su misión constitucional.