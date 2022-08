"La condonación de algunos de los créditos es una de las misiones": Nuevo director del Icetex

El exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, será el nuevo director del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex, designación que fue realizada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.



Horas después de que se confirmó que asumirá la dirección del Icetex, Toro manifestó que su principal objetivo en la entidad será lograr que esta misma sea más humana y con más beneficios para los colombianos que adquieren los servicios y créditos educativos como una alternativa para financiar los estudios de educación superior.



Incluso, el Excongresista recalcó que buscará que la financiación a los colombianos que recurren a la entidad sea justa, por lo cual, dijo que es ideal que algunas de las fuentes de financiación que tiene el Icetex se puedan modificar o reemplazar porque, según aseguró, algunas de ellas son "supremamente costosas".



"Fortalecer más la visión social de la entidad, pero sobre todo lograr una financiación justa de esos créditos educativos, modernizar la entidad que es necesaria para volverla a acercar mucho más a las familias y a los mismos usuarios, y bueno, sustituir algunas fuentes de financiación para que estas sean competitivas porque nos encontramos con algunas de las fuentes de financiación que son supremamente costosas", afirmó Toro en diálogo con Caracol Radio.



El nuevo Director, además, aseguró que la entidad trabajará para lograr créditos más justos con las personas y así reconstruir la confianza en la entidad. De igual manera, Toro fue enfático en que es necesario, junto al Ministerio de Educación, acompañar a los jóvenes durante su proceso junto al Icetex para disminuir la tasa de alumnos que no continúan con sus estudios.



"Estos costos se les están trasladando a los usuarios por eso encontramos jóvenes que tienen unos créditos impagables o incluso que se les lleva el 80% de los primeros salarios que uno empieza a ganar después de que se gradúa, si es que consigue trabajo el primer año y es de buenas”, dijo Toro.



Toro también se refirió a la condonación de las deudas que los jóvenes tienen con el Icetex que es, tal vez, uno de los temas más importantes que tendrá que asumir ahora como Director de la Entidad. Al respecto, recalcó que esa es una de la promesas que hizo el Presidente en campaña y que, por ende, será una de las misiones que él tendrá.



"Esa es una de las misiones que me han comentado el presidente y el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, de garantizar la posibilidad de la condonación de algunos de esos créditos, los alivios a otros tantos, revisando la estructura financiera de la entidad", manifestó Toro en entrevista con Blu Radio.



Finalmente, reiteró su compromiso de transformar con modelos de financiación distintos que no recaigan en el usuario. "El Icetex hace unos años adquirió un crédito con el Banco Mundial a una tasa actualmente completamente insostenible, con unos costos administrativos supremamente elevados, lo que se le traslada al usuario", precisó.