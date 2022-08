Ante recientes hechos violentos en el país, piden renuncia del Ministro de Defensa

El presidente Gustavo Petro no ha cumplido un mes desde que tomó las riendas del país, pero ya hay quienes están pidiendo que se realicen cambios en el gabinete del Gobierno.



Uno de ellos el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien a través de sus redes sociales no solo rechazó los actos violentos que se registraron el pasado fin de semana en el territorio nacional, sino que además, pidió la renuncia del ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez.



Al respecto, Polo Polo se refirió a las masacres que fueron reportadas en los últimos días en el territorio nacional y fue enfático en que alguien debe responder por esos actos criminales. De hecho, el representante habló directamente del asesinato de seis indígenas en Nariño, crimen que aunque se habría cometido hace varios días, se denunció este lunes.



Le puede interesar: "No podemos ser el país de las masacres": Petro tras fin de semana violento en Colombia



"El derramamiento de sangre en Colombia no cesa. Nueva masacre: seis indígenas asesinados en el sur de Nariño. La potencia mundial de la vida es una farsa", escribió Polo Polo en Twitter.



Aunque uno de los primeros en rechazar y pedir acciones inmediatas para ponerle fin a las masacres que se vienen cometiendo en el país fue el presidente Petro, el representante aseguró que los hechos recientes son una demostración de que Colombia está "‘ad portas’ de ser la potencia mundial en masacres".



"Este país está ‘ad portas’ de ser la potencia mundial en masacres. ¿Cuánta sangre falta para que el ministro de Defensa renuncie?", dijo Polo Polo.

El derramamiento de sangre en Colombia no cesa. Nueva masacre; 6 indigenas asesinados en el sur de Nariño. La potencia mundial de la vida es una farsa. Este país está ad portas de ser la potencia mundial en masacres ¿Cuanta sangre falta para que el ministro de defensa renuncie? — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) August 30, 2022



​