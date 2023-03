Álvaro Uribe se pronunció sobre caso de Nicolás Petro y empatizó con el Presidente

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de recibir dineros de exnarcos y apropiarse de ellos para comprar una casa, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto, diciendo que este es un tema que ya se encuentra en poder de las autoridades correspondientes.



"A raíz de estas acusaciones contra familiares del presidente Pedro, él ha pedido a la Fiscalía investigación. Es un tema que hoy está en poder de la entidad", subrayó Uribe.



Lo anterior, porque Nicolás Petro está en medio de dos escándalos. Primero su papá pidió que lo investigaran ante la posibilidad de que Nicolás sea uno de los partícipes de una red de sobornos que buscan estafar a narcos y presos del país con la excusa de subirlos a la paz total.



El segundo, porque Nicolás se enfrenta a las acusaciones de su exesposa Day Vásquez, quien lo señaló de haber recibido dineros de Samuel Lopesierra, alias El Hombre Marlboro y Alfonso Hilsaca, alias el Turco Hilsaca para la campaña de Petro Presidente. Sin embargo, dice la denunciante, el dinero terminó invertido en una lujosa casa de 1.600 millones de pesos en Barranquilla.



“Nuestro partido ha dado muestra de todo el carácter, de toda la firmeza, cuando alguien ha aparecido enredado con lo de Odebrecht, eso hay que reivindicarlo ante el país”, señaló el expresidente de Colombia.



Uribe Vélez también empatizó con el presidente Petro porque sus hijos Tomás y Gerónimo Uribe también han sido asediados por el control político de la opinión pública.



“Han soportado toda la estigmatización política y jurídica, después de muchísimos años el Consejo ha Estado en segunda instancia confirmó lo que había dicho un tribunal que sus actuaciones no habían violado la ley, ni la ética, ni la moral pública”, puntualizó Uribe.



Por otra parte, el expresidente de Colombia, hizo un llamado al respeto en un foro del Centro Democrático que se llevó a cabo en Popayán.



"Yo no impongo condiciones sobre temas, este es un partido democrático, lo único que yo pido es que no hayan adjetivos descalificadores", fueron las palabras precisas de Uribe, haciendo referencia al evento, más no sobre el caso particular de Nicolás Petro.