Más siniestros en las vías

Exceso de velocidad, pasarse el semáforo en rojo y conducir en estado de embriaguez son las principales causas de la alta siniestralidad vial que deja este 2022, a punto de terminar. En Cali se registró un aumento del 10% hasta el 28 de diciembre, con un total de 306 muertes, de las cuales cinco se presentaron en la semana reciente.



Los conductores y pasajeros de motocicletas siguen siendo los más afectados, 175 de las víctimas iban en este vehículo al momento del siniestro, lo que implica, a su vez, que el 76,8% de la accidentalidad está relacionada con este medio de transporte. Entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2022 hubo un aumento del 25% de la mortalidad de motociclistas en la ciudad.



Pese a los esfuerzos gubernamentales y las iniciativas privadas por disminuir estas cifras y generar conciencia entre los conductores, las cifras no ceden en todo el país. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el aumento este año en Colombia llegará a un 14%. Las capitales con más fatalidades son Bogotá con 553, seguida por Cali con 306; Medellín con 224; Cartagena con 133; Villavicencio con 122, y Barranquilla, con 105. Y se mantiene un promedio de 20 muertos al día en vías nacionales.



Volviendo a Cali, la sumatoria de siniestros es de 9523. En promedio, cada día ocurren alrededor de 30 accidentes, lo que aumenta con las temporadas de fiestas y fin de año, como la actual. Eso, además de que son los días domingo cuando más víctimas fatales hay, este año, con 68, en muchos casos en la madrugada, lo que refleja la incidencia del consumo de alcohol en las mismas.



Si bien, las campañas en torno al no conducir en estado de embriaguez, que se han reforzado en especial durante la década reciente demuestran que los hábitos han cambiado, sigue existiendo cierta laxitud social con el conductor que ingiere bebidas alcohólicas, sabiendo que va a conducir, porque no le va a pasar nada.



Pero esa no es la única causa: la velocidad y el irrespeto por las normas de tránsito dejan ver que hace falta interiorizar que al conducir se tiene una responsabilidad grande, porque no solo está en juego la vida propia sino la de los demás sujetos viales. Desde la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial, se ha enfatizado en que predomina un mal comportamiento de los caleños al volante y que si hubiese más cámaras de fotodetección, así como un sistema de semaforización completo las cifras podrían disminuir.



Frente a este panorama se debe conminar a todas las instituciones con injerencia en la prevención vial a trabajar juntas: Secretaría de Movilidad, Ministerio del Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras, para que las campañas se mantengan todo el año, se destinen recursos para sostenerlas y se dicten sanciones ejemplares.



Pero nada será suficiente si quien a diario se enfrenta a un vehículo no comprende que esta es una labor que exige concentración, prudencia y responsabilidad, para prevenir tragedias.