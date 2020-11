El cambio que se espera

Noviembre 27, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-27 Por: Editorial .

Cuatro años de negación ambiental llegarán a su fin el 20 de enero cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pase el mando a su sucesor Joe Biden. Comenzará entonces la tarea de revertir el daño que se causó en este tiempo y de que el país más contaminante del mundo actúe en consecuencia y le dé una esperanza al planeta.



Así algunos insistan en que el cambio climático es un invento o que no hay pruebas de que las acciones humanas lo ocasionan, la naturaleza se encarga en todo momento de demostrar lo contrario. Este año las evidencias han sido contundentes, comenzando por un virus que puso en jaque a la población mundial y que está relacionado con esa intervención indebida que se hace a los ecosistemas y a la vida que albergan. Y continuando con los eventos naturales que año tras año aparecen con más ímpetu, en mayor proporción y más desafiantes, como recordando que entre menos se haga para reversar la situación, más graves serán las consecuencias.



El 2020 se convirtió en el de la temporada con mayor número de huracanes, 30 hasta la fecha, con fenómenos inesperados como el de los ciclones tropicales que impactaron el sur del Caribe donde está el archipiélago de San Andrés y Providencia. También se repitieron los incendios voraces en el oeste de los Estados Unidos, afectando como siempre a California pero esta vez adentrándose en Estados como Oregón y Washington donde poblaciones completas quedaron arrasadas por el fuego y se perdieron decenas de vidas así como millones de hectáreas de bosques y tierras.



En el primer caso fueron las aguas marinas más calientes las que atrajeron huracanes como Eta y Iota hacia el sur del Atlántico, por donde generalmente no pasan cerca, y les dieron más fuerza. En cuanto a los incendios, no puede decirse nada distinto a que se produjeron por variabilidades en vientos y atmósferas debido al cambio climático. Con la perspectiva del aumento de un 2% o más en las temperaturas globales en los años venideros, los fenómenos naturales tenderán a empeorar.



Por ello la expectativa que hay por el programa ambiental que adelantará el presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden. La diferencia con Trump está marcada desde la campaña cuando calificó el cambio climático como “una amenaza para la humanidad” y presentó sus planes que incluyen regresar a su nación al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Además, si cumple la promesa de lograr una energía 100% limpia en el año 2050 y llevar a cero las emisiones netas a más tardar en ese año, habrá hecho la revolución que tanto se ha esperado del país que, junto con China, Rusia e India, genera más emisiones de CO2 al año.



“Abordar la emergencia climática con medidas drásticas y liderar con el poder del ejemplo”, son los compromisos prometidos por Biden. Habrá que ver si es capaz de cumplirlos en los próximos cuatro años, ocho si es reelegido, y si tiene la fuerza política suficiente para enfrentarse a quienes defienden la explotación de los recursos naturales y la continuidad del uso de las energías tradicionales en nombre del crecimiento económico de la primera potencia del mundo.