Y Margarita Rosa celebró con 10 amigas

Febrero 16, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-16 Por: Poncho Rentería

Entendible que Margarita-Rosa se sumara al optimismo porque llegaron las vacunas. Esa buena noticia dio para que Margarita Rosa invitara a su casa a diez amigas a consumir Kola Román, carimañolas, butifarras, arepa’ehuevo, suero costeño y música del Carnaval de Barranquilla. Margarita Rosa exigió doble mascarilla y cero licor.



Muy costeño el fiestón porque la anfitriona, la exitosa empresaria Margarita-Rosa Donado fue reina del Carnaval de Barranquilla. Margarita Rosa pasó feliz y las invitadas bailaron entre ellas el porro Carmen de Bolívar.



Del rico fiestón de Margarita Rosa Donado voy a un aristócrata, a don Juan Carlos de Borbón, de 83 años, que tiene un problemón jartísimo, su examante Corina Larsen, alemana, declaró a diarios europeos que le recibió de regalo 57 millones de euros de los 119 que él cobró a sus amigos jeques petroleros árabes. Ese gesto noble se le convirtió en un escándalo, tanto que decidió irse a vivir a Arabia Saudita para que no lo fastidie la Dian española.



Como no faltan las malas noticias a la familia Borbón, la hija del rey en funciones, la infanta Leonor, de 15 años, viajará a Inglaterra a mejorar su regular inglés. Viajará pero en TVE española un periodista antimonárquico y malevo presentó la noticia con mala uva diciendo que ella se iba al exterior como su abuelo, dando a entender que salía huyendo, una falsedad. Le cobraron sus jefes la mala leche al periodista y lo botaron al desempleo hecho que hoy lamentamos los colegas. Punto.



Vamos a la política nuestra porque el partido ‘Verde que te quiero verde’, el de mi amigo ‘Miky’ Calero, está en caída libre, se lo está devorando Gustavo Petro que ha sido reforzado con dos estrellas del parlamento: Armando Enrique Benedetti y Roy Barreras. Allí sueñan elegir presidente al jefe de la ‘Colombia Humana’ y tienen mucho chance.



Aleluya, celebremos que al baile presidencial 2022 entró el exalcalde de Bogotá, el serio ecologista Enrique Peñalosa y bienvenido. Y llegó lo difícil: vacunar a 19 millones, una tarea tenaz que por facilismo criticarán muchos. Llegó la vacuna, ayudemos con civismo y aplaudamos a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, porque desde su despacho ella y sus asesores tramitaron las difíciles compras de las vacunas en Europa. Mi Lulita Arango esposa me comentó en serio: “Es la hora de ayudar y no de fastidiar al gobierno”. Ciertísimo, a colabora no sabotear y colorín colorao.