Y llovieron 789.547 votos

Marzo 22, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-22

Por:

Poncho Rentería

El Milagroso de Buga es el santo preferido de la Registraduría Nacional; y le sobran motivos porque ese ilustre milagroso bugueño le lanzó un aguacero millonario en votos. Le lanzó en silencio, muy a la madrugada, un ‘costalao’ de 789.547 votos que dejaron muy dichosa y festiva a la cofradía bullanguera que los reclamaba por pura intuición.



Pasaron las elecciones, vino el aguacero torrencial de los 789.547 votos: ustedes, honorables participantes, reciban nuestras felicitaciones, ha sido una elección pulcra sin una millonésima de fraude, lo de fraude es un novelón de los reinados de belleza. Punto.



Buenas, buenas. César Gaviria cumple 75 años en ocho días, el 31 para los que mandarán regalo. Gaviria César, el eterno esposo de Ana Milena Muñoz será regañado: oye Gaviria, safa de ese ping-pong político, si te casas con Petro & Cia., allá serás subalterno de Benedetti, Piedad Córdoba y Tancredo que te quieren sacar del ring. No especulen, apuesten que César Gaviria no se irá a las filas de Gustavo Petro. Gaviria es muy neoyorquino, muy burgués, muy buena vida, es del Soho y el New York Chic artístico, es del arte y las galerías del Soho.



César Gaviria les dirá: “Son 60 años los que llevo de liberal, aquí estoy y aquí me quedo”. A los 75 años el expresidente César Gaviria, no se gana ese regaño tenaz de Ana Milena, Maripaz y Simón. No lo duden: final electoral será Petro y Fico.



Recibo un trino de María Isabel, una arquitecta amiga caleña, y dice: “Protesto que en Cali los empresarios ningunearon al uribismo que los defendió en el siniestro paro, le fallaron al Centro Democrático, no le eligieron ni un senador”. Isabel arquitecta bonita, miles se fueron a las fincas y piscinas y casi simpatizan con los ‘nuevos redentores’.



Soy pesimista, le creo a mi amigo Carlos Restrepo Peláez, un filósofo tulueño que opinó: “Bien jodida está la economía y el chambón registrador electoral sigue pifiado, creando sustos”. Y como buen católico pacifista, pidió calma a los incitadores.



No se alarmen, mañana le ganaremos a los troncos bolivianos en Barranquilla, luego a Venezuela así le duela al ególatra ‘Niko’ Maduro. Buenas, buenas. Putin se suicida mañana. “Pídanle al Milagroso bugueño”. Buenas, buenas.