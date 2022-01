Y el de Uribe es Zuluaga

Enero 18, 2022 - 11:45 p. m.

2022-01-18

Por:

Poncho Rentería

Llenas las peluquerías femeninas, vuelve la belleza en las mujeres y ellos quieren trabajar y, como toca vivir, al carajo la pandemia pero vacunándose. Pilas: este año que estrenamos nada de besos, ni amacices ni regalarse jueguitos sexuales, peligro, aún ronda la pandemia. Punto.



Y don García Márquez era tan humano que tuvo revolcaditas sexuales por fuera de la alcoba que compartía con Mercedes. Se le perdona esa humana debilidad, señor Nobel. Y ustedes no sean despectivos, recuerden que un enero 22, hace tres años, el Eln bombardeó en Bogotá la Escuela General Santander y mató a 22 estudiantes de esa academia. Algo brutal, ruin infantilismo político. Punto.



No tengo ninguna genialidad para bajar el dólar, pero sí me asombra que el poderoso Partido Liberal hoy ni candidato tiene. Mi padre fue liberal gaitanista, recio ‘cachiporro’. De muchachón fui liberal, pasé al MRL porque López Michelsen era brillante y elogiaba a la revolución cubana, nuestra novia política.



Ese Partido Liberal hoy lo maneja César Gaviria y se le está escurriendo. Por eso, entiendo el estupor de un escritor liberal, el exsenador Jorge Restrepo Potes, que tercamente ama a su Partido Liberal y aún sigue a Carlos Lleras, Alfonso López, Alberto Lleras y Carlos Holmes Trujillo. Punto.



No escogieron a Dilian Francisca Toro como candidata de su grupo donde es aliada de Peñalosa, ‘Fico’, Barguil & Cia. No escogieron a Dilia Efe, pero ella estuvo radicalmente en contra de Óscar Iván Zuluaga por ser uribista. ¿A quién apoyará Dilian Francisca? No sé, ella en el Valle tiene peso electoral y mucha burocracia. Punto.



Cayó el telón, ‘el que se llevó los afectos del expresidente Uribe es Óscar Iván Zuluaga’, un caldense experto en café, economista de universidad de Exeter en Inglaterra y con brillante pasado empresarial. Fue ministro de Hacienda de Uribe y muy acertado.



Crece el pánico electoral. Don Gustavo Petro, se muestra moderado, no ultra. Izquierdista como hace meses en el ‘Paro Nacional’. Y penoso: la alcaldesa de Bogotá Claudia López suelta dinamitas verbales politiqueras que le hacen daño a la izquierda seria y a Bogotá. No es seria Claudia lanzando agresivos trinos de agitadora estudiantil innecesarios.

El candidato Óscar Zuluaga, el de Uribe, le escribió: “Oiga alcaldesa, trabaje que para eso le pagamos el sueldo”. ¡A la izquierda aterrizada y sensata, poco le sirve que su dirigencia defienda a agitadores encapuchados tirando ladrillazos en Jamundí! Todo confuso y el mejor presidente sería Enrique Peñalosa. ¡Bobitos si no lo elegimos!