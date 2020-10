Una minga con tour a Bogotá

Octubre 13, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-13 Por: Poncho Rentería

“Compañeros y compañeras, la minga llegará hasta Bogotá y no la ataja nadie”. ¡Bravooooo! Así habló el compañero de la minga en Cali el lunes. Rico, seductor un paseo por Bogotá pero en otros meses, no ahora que hay mil atracos callejeros y mil pandillas en acción. Que no venga la minga a Bogotá porque peligra la salud de miles de indígenas caucanos patriotas y orgullosos de su cultura. Que no vengan, aumentan los picados por la pandemia, crecen los contagiados por el bicho-virus.



Rico Bogotá con su Museo Botero, sus rascacielos, sus puentes elevados, eso para unos indígenas del Cauca profundo, es gustador, muy llamativo, es un banquete visual, algo seductor pero Bogotá está muy insegura, está en emergencia, hay epidemia tenaz. Los compañeros indígenas pasarían malos ratos aquí y en este minuto que escribo hay un ventarrón que reparte gripa y de pronto mucho Covi-19 el que mata de verdad.



Don Feliciano usted y sus equipo cultural aún pueden decidir que no llegue la minga a Bogotá. Es que corren peligro, son miles y miles los atracos callejeros. Lamentable sería que a sus compañeros de minga les caigan encima cuatro malevos a robarles sus hermosos y coloridos trajes, sus bastones, expresión de su cultura. No trasladen la minga a Bogotá es posible que les arrebaten sus hermosas ruanas, sus trajes folclóricos, sus mochilas y collares.



Es un líder exitoso el honorable senador don Feliciano Valencia. Hace horas anunciaba que con sus seis mil hermanos indígenas llegarán a Bogotá a reclamar sus derechos. No vengan, no desafíen la ciencia médica, hay temporada tenaz de frío, oleada de gripa y para colmos anuncian un próximo ventarrón de Covid-19 en zona tolimense por Cajamarca por donde cruzarían los 80 buses de la minga. No desafíen el virus que ha matado a ochenta mil ingleses bien alimentados y de raza fuerte. Pilas don Feliciano, cordialmente le recomiendo que paralice su marcha-minga cultural en Buga y allí, en el Sena; reúnase con los siete ministros, fijo que tienen éxito.



Don Feliciano usted, sus asesores y sus compañeros de la minga están ganando, ya son noticia nacional, ya se dieron el patriótico, vanidoso y machista gusto de ningunear a siete ministros que vinieron de Bogotá a oírlos. Don Feliciano ir a Bogotá en 80 buses suena alegrón pero enfrentarán un enemigo, ese virus, húyanle, quedan avisados y colorín colorado.