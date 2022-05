Truman Capote y Jean Collins

Mayo 17, 2022 - 11:40 p. m.

2022-05-17

Por:

Poncho Rentería

Ni Ingrid Betancur ni Piedad Córdoba, ni Paola Turbay, ni Amparito Grisales me distraen mi viento coquetón a Jean Collins la guapísima actriz que hace 40 años nos regaló su magia en la serie Dinastía. Allí era la exótica, calculadora, intrigante y talentosa Alexis Carrington, una engañada esposa por su marido guapo, poderoso y multimillonario texano. Los veteranos a repetir Dinastía, hoy tenemos la calma para ese rico ocio.



Contó radialmente, Julio Sánchez Cristo leyendo un diario londinense que la legendaria actriz Jean Collins lanza sus memorias sociales, de viajes y amantes VIP en un libro, en Londres. Venderá 25 millones de ejemplares. Las ‘memorias’ y las ‘anti-memorias’ se venden si tienen mala leche, nombres de famosos, adulterios, señoras y señores del curubito social de Nueva York, París, Londres y un poquito de Miami, todos estrato 14. Gracias Jean Collins, lo compraré.



Truman Capote, neoyorquino, escritor, exótico personaje, en un reportaje a la revista Playboy empezó así: “Yo, Truman Capote soy escritor, soy drogadicto, maricón, borracho y genio”. Poquitos políticos asumen su línea ‘gay’ porque este mundo es macho guache. Truman Capote en sus ‘memorias’ malditas, acabó con 27 amistades, lo odiaron.

Lo leo hace 35 años, lo descubrí por mi entrañable José Pardo Llada que me regaló su novela corta Desayuno en Tiffany’s, luego leí su policiaco ‘A sangre fría’ y todos sus reportajes atrevidos por su amor al whisky a chorros.



Truman Capote contó detalles no santos de su amiga Jackie Kennedy, de Sinatra & Cia. Contó de muchas que metían coca y éxtasis y marihuana mexicana. Por favor, que los intelectuales profundos no desacrediten las memorias de Jean Collins y la serie Dinastía con Alexis Carrington. Punto.



Juana Acosta nació en Cali y allí creció como bailarina y actriz y lo logró exitosamente. Viene Juana Acosta en la portada y con entrevista en la revista ALO, circulando, hermosa foto, Juana madura. Y a ella le dedico mi columna en esa revista, son 787 palabras de admiración a una amiga, mujer, triunfante en 47 países (muchísimo en España), e hija de mi amigazo sonriente y frívolo Álvaro Acosta y de ‘Pipia’ Restrepo su lúcida asesora y ‘manager’. Punto.



Mi pareja Lulita Arango me dice que zumba el juego sucio contra Fico Gutiérrez, antes fue a Sergio Fajardo. Desconfío de la registraduría y veo ineptísimo al señor Vega, registrador. Punto. No les quito más tiempo.