Sube Biden y Trump al golf

Enero 19, 2021 - 11:45 p. m. 2021-01-19 Por: Poncho Rentería

Hoy es 20 de enero, el menú marca la coronación de Joe Biden como presidente de USA. Se lo ganó por sensato, por demócrata. A él le admiro que superó un problemón monumental: quedó viudo y en el accidente murieron su esposa y una hija. Muy abatido, hasta pensó suicidarse. Su coraje lo empujó a vivir y viudo se casó y la nueva compañera le arregló la vida. Un tipo que superó ese trance dramático, me da confianza.



Biden sube y baja al asfalto el arbitrario y buscapleitos Donald Trump.

Pasa a jugar golf en la Florida y a lanzar los insultos contra sus adversarios y los ‘voltiarepas’ que lo traicionaron. Hoy es 20 de enero y como ustedes estoy hasta la coronilla con el virus, no me acomodo a la prohibición de salir a calles, supermercados, panadería, gimnasio y bares y restaurantes que deberían abrirse, cada cual se cuida.



Tesa la cosa para colombianos, japoneses, ingleses y alemanes. Ese virus es hiperpoderoso. Veo mucho facilismo de algunos colegas, criticando al Gobierno desde su confortable escritorio. Duque y su equipo y miles más trabajan 18 horas diarias. Hay dos cifras que aterran: 187 periodistas exigen copia del millonario contrato-compra de vacunas. ¿Para? Y otra: son 5600 las urgentes solicitudes de camioneta blindada y guardaespaldas armados para 5600 líderes. Aplaudo que se las den. ¿Hay billete para comprarlas? Punto.



Háganme caso: sintonicen mucho el telecanal alemán DW, pasa maravillosos documentales de Siberia, Ghana, Argelia, Irán, Corea del Norte, Moscú y medio mundo más. Otra ayuda para el ocio les regalo: baratísimo, limpiar todos los discos CD. Los discos de merengue pueden botarlos, los de salsa, límpielos e igual que los tangos de Piazzolla, Enrique Santos Discépolo y Gardel. Si tiene el clásico ‘Carmen’, límpielo. Si tiene ‘Carmina Burana’, acarícielo. Limpie los discos de vallenatos le dirán gracias Rafa Escalona y Jaime Molina si los escucha junto a ‘no voy a Patillal’ y ‘Alicia adorada’. Punto.



Gabriel Peláez Restrepo, un amigazo barranquillero, me dice: “Poncho querido, todos los mayores de 64 años debemos hacer testamento, estamos en peligro, lo correcto es no dejarles pleitos a la viuda, los hijos y yernos. ¿Cómo les suena esa recomendación? Buenísima y acuérdense de los pobres que les ayudaron a ganar fortunas. No le dejen tanta plata a los yernos; acuérdense de los ancianatos porque si hoy hacen caridad, les rebajan años de purgatorio. Háganme caso, salen ganando. Pilas, Carolina Grimaldi De Mónaco les mandó decir que burlen la pandemia con música clásica, gimnasia, buen genio, cero neurosis y colorín colorado.