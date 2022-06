Junio 14, 2022 - 11:40 p. m.

2022-06-14

Por:

Poncho Rentería

No vive en este mundo el astro, el que enloqueció a las mujeres por guapo, el actor Rodolfo Valentino, el supertumbador, cuando los hombres usaban gomina y cantaban tangos imitando a Carlos Gardel, ese argentino tan estrella como Messi y Maradona.



Este junio el líder es Rodolfo Hernández, un fenómeno político porque sin expresidentes ni veteranos senadores está cerquita de ser presidente. Discutía con el analista Enrique Santos Calderón, su anunciado voto por Gustavo Petro porque yo votaré por Rodolfo, el ingeniero. Enrique me repitió: “El ingeniero está aún novato, no tiene el bagaje y la experiencia para conducir el difícil país que tenemos, Petro lleva 28 años en el parlamento y conoce las leyes a fondo y sabe discutir posiciones”.



Aceptemos que Rodolfo no ha sido ministro cuatro veces, pero él puede escoger a expertos para su tarea presidencial. Hay más: él atacará las trampas en licitaciones millonarias, el derroche en diplomacia inútil y la sangría económica de tener, por ahora, 18.000 camionetas blindadas para los líderes VIP. El poder exige experiencia y veremos qué se inventa Rodolfo si gana. A Petro, que bien conoce el poder le han dañado su campaña algunos petristas belicosos, dados al infantilismo, pelietas.



“Rodolfo gana por poquito”, algo inesperado, hace 29 días estaba tan relegado como el Deportivo Cali y el América hoy. Rodolfo aceptó lanzarse a candidato presidencial y lo hace exitosamente. Ayer, en Bogotá en el restaurante Salinas, sede de políticos y periodistas, dueños de periódicos y emisoras, daban ganador a Rodolfo y proponían apuestas así fuera, en tiempos pasados, pelietas con sus enemigos, algo muy humano.



Al buenazo y correcto Fico Gutiérrez, por orden de un ‘genio estratega’ le montaron un operativo censurable. Hoy está ganando Rodolfo, pero solo le creo a la Registraduría: “Atención Colombia, contado el 99.7 por ciento de los votos, el presidente electo es... ¡Eche! ponga el suyo.



Tanto difamaron a Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo y Fico Gutiérrez que el ideólogo del petrismo, Gustavo Bolívar criticó esas torpezas como “una vergüenza”. Esperemos al domingo. No hay de otra: Petro gobernaría con su círculo íntimo político, experto en marxismo, en leninismo, pero necesitan economistas modernos. Votaré por Rodolfo, es empresario constructor de edificios y participa en la construcción, tendría serios y capaces asesores. Vote alegre y colorín, colorao.