Por braveros, 9 palmiranos a la cárcel

Agosto 10, 2021 - 11:45 p. m.

2021-08-10

Por:

Poncho Rentería

Lo vi en Telepacífico y por informes noticiosos desde Cali supe que nueve palmiranos, líderes de la orgía libertaria en el salvaje ‘paro’ de 57 días, están presos. Todo porque bloquearon el sitio ‘La ye” de Palmira a Cali. Braveros y bobitos porque se hicieron un autogol grave, fotos y filmaciones los pillaron violentando a camioneros. Se metieron en feo lío judicial.



Los acusan de atraco, saqueos y de secuestrar a unos policías vestidos de civil a los que humillaron, patearon y empelotaron por ser “agentes del gobierno criminal”. Por ese lío su situación es gravísima. Lo sentimos por sus novias, sus familiares, sus mamás y hermanas, que nunca lanzarían piedra y ladrillazos contra humildes policías. La tienen grave los nueve palmiranos, ojalá que la ‘Primera Línea” tan ansiosa de tomarse el poder… tome nota, los abusos se castigan. Punto.



Como militante de la hinchada futbolera y seguidor de mi Deportivo Cali, quisiera escribir sobre mi héroe Lionel Messi pero ya es tarde. Quisiera escribir sobre los Juegos Olímpicos de Tokyo pero ya dijeron todo.

Escribir sobre Iván Duque sí me gusta y lo haré para reírme de un grupo de importantísimos personajes políticos que antier enviaron un violento escrito contra el presidente a la Procuraduría, es tan violento que sonó cómico porque el motivo es una minucia.



A Duque lo acusan de “intervenir en política y poner en peligro la paz” porque en una entrevista a Vicky Dávila dijo que miraba con simpatía que hicieran política nuevos nombres como “‘Fico’ Gutiérrez, Samuel Char, Enrique Peñalosa, Juan Carlos Echeverri y Mauricio Cárdenas”. Lo gravísimo: que no mencionó a Sergio Fajardo ni a Juanita Goebertus ni a Clara López Obregón ni a Dilian Francisca ni a Roy Barreras. Esos olvidos pusieron iracundos a los del grupo ‘Esperanza’ que son el santismo militante más Mockus, Navarro, Cecilia López, Juan F. Cristo, Humberto de la Calle, Jorge E. Robledo, Sandino & Cia.



Ese grupo ya veterano envió a la a la Procuraduría una violenta acusación contra Iván Duque, tan violenta que produjo risa porque la cosa era menor. Esa furia es debilidad electoral y no creo que Sergio Fajardo apoye esas denuncias cómicas. Sergio es serio… no es politiquero que denuncia al presidente Duque por minucias y chismes y pendejadas.

