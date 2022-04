Marbelle, bajo cargo penal

Abril 05, 2022 - 11:45 p. m.

2022-04-05

Por:

Poncho Rentería

Que se tiren ‘vainazos’ con ironía los expresidentes, es normal. López Michelsen gozaba clavándoles alfilerazos a los Lleras con su ironía de bogotano culto.



Pero que el senador Roy Barreras y la gran ‘diva de la política’, Francia Márquez, demandaran con posible cárcel a la popular cantante Marbelle, es algo preocupante.



Francia y Roy tendrán oficina en el Palacio presidencial si gana Petro. Serán el gran poder y Marbelle no tiene esos poderes. Don Roy Barreras, quite esa demanda. Es una exageración.



Francia Márquez hoy es, para miles, perseguidora de Marbelle. Y Francia, si le da un infarto a Petro ya posesionado, le tocaría presidencia y mandar a 57 generales y 88 coroneles. Cae bien Francia a juventudes pero es frágil su currículum para vicepresidente de 48 millones de personas. Eso le dijo la cantante Marbelle.



Terminé muy incómodo al ver que Francia Márquez en un video afirma a Vicky Dávila -en Semana- que “el Esmad debe desaparecer porque es una institución que le saca los ojos a los manifestantes”.



No se agite Francia, no trate así a los sencillos hijos de campesinos que controlan las marchas violentas, pedreas y quemas de buses. Prudencia doña Francia Márquez, usted puede ser presidente. Desde ahora guarde alta prudencia, cálmese. Punto.



Escucho radialmente que a Gustavo Petro lo alcanzaría la dupleta Fico Gutiérrez y el médico Rodrigo Lara. Lo entiendo, Fico quien es ingeniero y exalcalde de Medellín hace con Rodrigo Lara regia dupleta, son de las clases medias, son dos ejemplos de superación, son cívicos y de intachable pasado. Punto.



El poder tiene líos. La hoy vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner tiene gran garrotera con su presidente, Eduardo Fernández. Se quitaron hasta el saludo.



Faltan 52 días para elegir el rival de Gustavo Petro en la segunda vuelta; pintan para enfrentarlo Don Fico y Sergio Fajardo. Cali y el Valle con Dilian Francisca piden votos para Fico. Toca votar y evitar fraudes.